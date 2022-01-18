Курс долара пробив річний максимум.

 

Національний банк України на середу, 19 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,41 грн/дол. Гривня ослабла на 29 копійок у порівнянні з попереднім показником.

 

 

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 32,34 грн/євро, тобто гривня ослабла на 28 копійок у порівнянні з попереднім показником.

 

Максимальний курс долара торік був зафіксований 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28,25.

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На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,37/28,39 грн/дол., до євро – на рівні 32,28/32,30 грн/євро, зазначає УНІАН.

 

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