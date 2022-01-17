"Як не у двері, то у вікно": Кулеба і Бербок обговорили шляхи відновлення Normandie.

Україна і Німеччина віддані дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту на сході нашої країни і бачать спільну мету в проведенні саміту лідерів "Нормандського формату".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній з німецькою колегою Анналеною Бербок пресконференції в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Кулеба поінформував, що основна частина переговорів з главою МЗС Німеччини була присвячена російській агресії.

"Ми обговорили динаміку дипломатичного врегулювання конфлікту. Наша спільна ціль – це ефективна робота "Нормандського формату", проведення саміту лідерів "Нормандського формату". Україна разом із Німеччиною віддані дипломатичному врегулюванню цього конфлікту", – сказав Кулеба.

Міністр подякував новому уряду Німеччини за дуже активну позицію і намагання фактично повернути Росію за стіл переговорів.

Анналена Бербок поінформувала про намір відвідати Україну спільно з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом ле Дріаном, щоб разом відродити "Нормандський формат". Вони, зокрема, планують відвідати Донбас.

Бербок також поділилася планами на свій вівторковий візит до Росії. "Федеральний уряд зробить усе можливе для повернення за стіл діалогу", – зауважила вона, визнавши, що це "шалено важко".

"Якщо немає дверей, ми повинні відчиняти вікна для деескалації нинішньої загрозливої для України ситуації", – резюмувала пані міністр.

"Ми готові до серйозного діалогу щодо взаємних домовленостей та кроків, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір союзів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості реагувати, якщо замість цього Росія обере шлях ескалації", – заявила міністр.

Вона зазначила, що хоче на місці з’ясувати, чи є готовність шукати рішення дипломатичними каналами, та передусім знову "вдихнути життя" в Нормандський процес і нарешті досягти прогресу в імплементації Мінських домовленостей.

Своє завдання під час переговорів у Москві Бербок бачить насамперед у доведенні позиції нового федерального уряду, який хоче "ґрунтовних і стабільних" відносин з Росією. Але список "конфліктних питань", про які треба говорити, є довгим – додала вона. Останнім часом ці питання кидають "дедалі темнішу тінь" на можливості співпраці двох країн у багатьох сферах, сказала міністр.

Бербок зазначила, що обов’язковою умовою дипломатії є розуміння точки зору іншої сторони, "навіть якщо у вас іноді є абсолютно протилежні думки". Вона додала, що уважно слухатиме своїх співрозмовників і в Москві, і в Києві, але водночас чітко доводитиме спільну позицію ЄС, G7 і трансатлантичного альянсу.

Дмитро Кулеба розповів, що двійко міністрів обговорювали питання надання Україні оборонних озброєнь.

"Я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек і щоб ті зусилля, яких ми зараз з Німеччиною докладаємо для досягнення результату в нормандському форматі, дали свій результат", – сказав Кулеба.

Голова української дипломатії додав, що "ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати, і чудово знаємо, як її використовувати виключно для захисту нашої землі".

"Ми над цим щоденно працюємо, і маємо дуже непогані результати. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться", – зазначив керівник української дипломатії.

Натомість Анналена Бербок зауважила, що Берлін готовий робити все для досягнення дипломатичного рішення, водночас нагадала про "обмежувальну політику в галузі експортного контролю озброєнь" та "історичну відповідальність" Німеччини, які, за словами Бербок, не дозволяють Німеччині постачати Києву зброю.

"Ми все зробимо для того, аби гарантувати безпеку України, ми все зробимо для того, аби гарантувати безпеку Європи", – пообіцяла при цьому міністр.

Солідарність і дружба не обмежуються, за її словами, лише визнанням суверенітету та територіальної цілісності України. Німецько-українські відносини "є набагато більше, ніж те, що можна побачити через російські окуляри", – заявила Бербок.

Вона також зауважила, що за час свого перебування на посаді міністра не говорила на жодну тему так багато, як на тему безпеки України на тлі нарощування російської військової присутності на кордоні та загрозливої риторики Кремля. Вона повторила, що будь-яка нова агресія РФ проти України матиме високу ціну – економічно, політично та стратегічно, а також наголосила, що ніхто не може диктувати іншій країні, які союзи їй обирати.