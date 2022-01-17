Серби проголосували за зміни до конституції.

Референдум пройшов у зв’язку з вимогами Європейської Унії до Белграда реформувати правосуддя.

Громадяни Сербії підтримали на референдумі, що відбувся в неділю, 16 січня, зміни до конституції у сфері правосуддя. Про це повідомив сербський інформаційний портал «Политика» з покликом на заяву президента республіки Александра Вучича у зверненні до нації за результатами референдуму.

Референдум пройшов у зв’язку з вимогами Європейської Унії до Белграда реформувати правосуддя. На виборчих дільницях громадянам пропонували відповісти на запитанням: «Чи ви за підтвердження акту про зміну конституції Республіки Сербія?».

«На підставі 97,02% оброблених бюлетенів "за" проголосували 60,48% громадян, що вийшли на голосування, а 39,52% проголосували "проти". Загалом проголосувало понад 1,8 млн осіб. Перевага тих, хто проголосував "за", становила понад 400 тисяч осіб. Вітаю громадян Сербії, які проголосували за зміни до Конституції. Сербія послала позитивний сигнал світові. Вірю, що нам вдасться в наступний період зробити кроки щодо подальшої демократизації та незалежності судової влади», – заявив Вучич.



Зміни, винесені на референдум, стосуються правосуддя, а саме – обрання суддів та прокурорів. Згідно з поправкою, судді більше не обиратимуться у Народній скупщині (парламенті), а це робитиме Висока рада суддівства, яка складається з 11 осіб – шести суддів, обраних іншими суддями, чотирьох юристів, обраних парламентом, та голови Верховного суду. У виборах суддів більше не братимуть участі міністр юстиції, голова Верховного касаційного суду, голова парламентського комітету з питань правосуддя. Скасується трирічний випробувальний термін для суддів.

Державні прокурори відтепер також обиратимуться не парламентом на пропозицію уряду, а Високою радою прокурорів. Вона складатиметься з 11 осіб – п'яти громадських прокурорів, чотирьох членів, які обираються в парламенті кваліфікованою більшістю (2/3 від усіх голосів), а також міністра юстиції та верховного прокурора. Крім того, скасовуються посади заступників прокурорів.

За даними спостерігачів, референдум пройшов за найнижчої електоральної фреквенції з 2014 року – близько 30%. Проте сербський президент заявив, що цього цілком достатньо. «Для референдуму це багато. Ми очікували на явку 25%, а вона становила 30%», – запевнив Вучич. Голосування проводилося відповідно до нового закону, який скасовує обов'язковий поріг електоральної фреквенції в 50% під час проведення референдуму. Таким чином, для прийняття ініціативи була потрібна проста більшість голосів.