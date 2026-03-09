Лавреати Шевченківської премії 2026 року

У Києві відбулася церемонія вручення Шевченківської премії. Національна премія імені Тараса Шевченка є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Цьогоріч Шевченківська премія відзначає ювілей – 65 років із дня заснування. Загалом номінацій 13. Повний список лавреатів оголошено в указі Президента України .

Під час урочистої церемонії були оголошені такі лавреати Шевченківської премії 2026:

Проза

Белянський Павло. Роман «Битись не можна відступити»

Щербак Юрій. Книга «Мертва памʼять. Голоси і крики»

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина (куратори виставки), Подольцева Дар’я (дизайнерка виставки). Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер».

Сахарук Валерій (куратор). Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».

Концертно-виконавське мистецтво

Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо). Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020–2025 років.

Фотомистецтво

Олена Гром із фотопроєктом «Вкрадена весна».

Публіцистика і журналістика

Криштопа Олег. Документальний роман «Радіо "Афродіта"».

Літературознавство і мистецтвознавство

Авраменко Олеся. Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» – чотири книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ»

Тримбач Сергій. Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі»

Театральне мистецтво

Дмітрієва Оксана (режисерка). Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Кіномистецтво

Остріков Павло (автор сценарію, режисер). Фільм «Ти – Космос»

Декоративно-прикладне мистецтво

Мацієвський Ігор (майстер художнього скла). Мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).

Візуальні мистецтва

Білик Назар. «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».