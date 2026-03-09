Лавреати Шевченківської премії 2026 року

У Києві відбулася церемонія вручення Шевченківської премії. Національна премія імені Тараса Шевченка є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Цьогоріч Шевченківська премія відзначає ювілей – 65 років із дня заснування. Загалом номінацій 13. Повний список лавреатів  оголошено в указі Президента України .

 

 

 

Під час урочистої церемонії були оголошені такі лавреати Шевченківської премії 2026:

 

Проза

 

Белянський Павло. Роман «Битись не можна відступити»

Щербак Юрій. Книга «Мертва памʼять. Голоси і крики»

 

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

 

Гаук Тетяна, Грозовська Олена, Кулівник Михайло, Лісова Катерина (куратори виставки), Подольцева Дар’я (дизайнерка виставки). Виставковий проєкт «Алла Горська. Боривітер».

Сахарук Валерій (куратор). Культурно-мистецький проєкт «30х30. Сучасне українське мистецтво».

 

Концертно-виконавське мистецтво

 

Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо). Медіапроєкт «За крок до Перемоги», мистецькі цикли «Постаті», «Зустріч епох», концертні програми та фондові записи 2020–2025 років.

 

Фотомистецтво

 

Олена Гром із фотопроєктом «Вкрадена весна».

 

Публіцистика і журналістика

 

Криштопа Олег. Документальний роман «Радіо "Афродіта"».

 

Літературознавство і мистецтвознавство

 

Авраменко Олеся. Низка мистецтвознавчих науково-популярних творів з авторської серії «Accent» –  чотири книги «БІЛОКУР», «ПРИХОДЬКО», «ТІСТОЛ»

Тримбач Сергій. Книга «Іван Миколайчук. Містерії долі»

 

Театральне мистецтво

 

Дмітрієва Оксана (режисерка). Вистави «Вертеп», «Жираф Монс» Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, «Буря» Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, «Медея» Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

 

Кіномистецтво

 

Остріков Павло (автор сценарію, режисер). Фільм «Ти – Космос»

 

Декоративно-прикладне мистецтво

 

Мацієвський Ігор (майстер художнього скла). Мистецький проєкт «Народжені у вогні» (серія художніх робіт українського скла).

 

Візуальні мистецтва

 

Білик Назар. «Меморіал українським розвідникам», серії скульптур «Збурений простір», «Сплав».

 

09.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Осквернений Шевченко і боротьба за демократію в Сербії
Борис Варга
Пам’ятник Тарасові Шевченку став символом опору російському впливу та пропаганді в Сербії
09.03.26 | | Україна
Формотворчість кольору
У середу, 11 березня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відбудеться відкриття виставки Ангеліни Гафинець «Внутрішній простір кольору», яка триватиме до 5 квітня.
08.03.26 | | Штука
Гвинтівка штаб-сержанта Джерома Девіда Селінджера
Сергій ГЕРМАН
Що таке війна для письменника, який брав у ній участь? Либонь, стан
08.03.26 | | Дискурси
Скарб спадку як натхнення
Дана Якимчук
Творчість — простір для експерименту, де ламаються звичні парадигми попри ризики нерозуміння і неприйняття. Але важливо розуміти, що кожна дія в публічному просторі має політичний характер: як висловлювання, так і візуальне рішення.
07.03.26 | | Штука
Письмовий стіл
Василь МАХНО
Іншого життя мої столи не знають. Воно протікає поміж їхньою самотністю за моєї відсутності, моїм мовчанням та шаленством писання, коли підкоряються слова, як коханки
07.03.26 | | Дискурси
Третя світова війна? Наразі ні
Максим МУЛЯР
Військова операція США й Ізраїлю проти Ірану затягується і масштабується. Легкого виходу з неї наразі не видно. Але й розмови про Третю світову війна – явне перебільшення.
06.03.26 | | У світі
Шість жінок: детективна історія і перформанс
8 березня о 17:00 художниці Анна Потьомкіна, Олеся Саєнко, Аліса Єпіфанова, Зоряна Козак та Оксана Погребенник  запрошують на перформанс «Шість жінок» до івано-франківської галереї "Асортиментна кімната".
06.03.26 | | Штука
Григорій Дядченко з Керелівки
Від 5 березня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) демонструє виставку творів талановитого українського художника і педагога Григорія Дядченка (1869–1921).
06.03.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.