Мексиканська зима

можна звичайно змінити лексику
можна взимі прилетіти до Мексики
в теплу країну зелених рослин
все: з пеліканами і пірамідами
всіх: що торгують браслетами мідними
вдячно приймати як блудний син
дощ торохтить наче ткацькі верстати
можна слова у припливи зверстати
можна знайти в букініста книжки
в дворику з’їдженому лишаями
мови іспанської смуги і плями
й слова amigo білозубі стіжки
смуга піску вздовж коси у Канкуні
світло готелів – птахи поснулі
пальмове гілля – немов гребінці
десь – у якомусь Вальядоліді
в тім провінційнім мексиканському світі
світ розійшовсь на чотири кінці
вічний базарчик і темні будинки
змащено стіни пожовклим тиньком
парк у якому торгівля і сміх
і кольори на пошевках й серветках
і капелюхи як білі розетки
для підзарядки від світла і слів
тут на землі де ростуть помаранчі
бутлі кокосів в гіллястому пончо
й музика в слові чужім Юкатан
мова в якій дієслово і суфікс
все тут зійшлось в історичному зсуві
збовтався час наче в стихах
зникли міста побудовані мая
мови якими птахи тут співають
тільки орнаменти – камінь – кокос
чорна земля підступає до селищ
білий пісок – простирадло постелей
тепле Різдво – una de dos
майстер ключів що говорить зі мною
каже не знає що сніг є зимою
«Тепло, – він каже, – в нас тепле Різдво
ні, не читав ні Хуана, ні Рульфо
ну не доходять до всього руки
життя як хвиля пливе само»
(портретна знимка вгорі – автор Володимир Івченко)15.01.2022