Мексиканська зима

можна звичайно змінити лексику

можна взимі прилетіти до Мексики

в теплу країну зелених рослин

все: з пеліканами і пірамідами

всіх: що торгують браслетами мідними

вдячно приймати як блудний син

дощ торохтить наче ткацькі верстати

можна слова у припливи зверстати

можна знайти в букініста книжки

в дворику з’їдженому лишаями

мови іспанської смуги і плями

й слова amigo білозубі стіжки

смуга піску вздовж коси у Канкуні

світло готелів – птахи поснулі

пальмове гілля – немов гребінці

десь – у якомусь Вальядоліді

в тім провінційнім мексиканському світі

світ розійшовсь на чотири кінці

вічний базарчик і темні будинки

змащено стіни пожовклим тиньком

парк у якому торгівля і сміх

і кольори на пошевках й серветках

і капелюхи як білі розетки

для підзарядки від світла і слів

тут на землі де ростуть помаранчі

бутлі кокосів в гіллястому пончо

й музика в слові чужім Юкатан

мова в якій дієслово і суфікс

все тут зійшлось в історичному зсуві

збовтався час наче в стихах

зникли міста побудовані мая

мови якими птахи тут співають

тільки орнаменти – камінь – кокос

чорна земля підступає до селищ

білий пісок – простирадло постелей

тепле Різдво – una de dos

майстер ключів що говорить зі мною

каже не знає що сніг є зимою

«Тепло, – він каже, – в нас тепле Різдво

ні, не читав ні Хуана, ні Рульфо

ну не доходять до всього руки

життя як хвиля пливе само»

(портретна знимка вгорі – автор Володимир Івченко)