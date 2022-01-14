Принца Ендрю позбавили всіх титулів і привілеїв.

Це стало наслідком судової справи проти нього щодо сексуального насильства.

Син королеви Елізабет II принц 61-річний Ендрю склав зі себе військові титули та королівські обов'язки з патронажу. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву Букінгемського палацу.

«Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає зі себе військові титули та королівські патронажні обов'язки», ­– йдеться у заяві палацу. Він також втрачає право носити титул «Його королівська високість». Його суспільні обов'язки як члена королівської родини будуть перерозподілені між іншими представниками правлячої династії Віндзорів. Загалом принц Ендрю був патроном або членом близько ста благодійних організацій та спільнот, наприклад, ґольф- та яхтклубів, освітніх та медичних закладів.

Відтак герцог Йоркський буде позбавлений, наприклад, звань почесного комодора авіації королівських ВПС, почесного командира Королівського ірландського полку, почесного голови служби навчальних центрів стрілецької підготовки, почесного комодора повітряних сил флоту, королівського командира полку Шотландії тощо.

Це рішення було ухвалене після того, як адвокатам принца не вдалося переконати американський суд припинити цивільну справу про сексуальне насильство, в якому герцога Йоркського звинувачує американка Вірджинія Джуффре (Virginia Giuffre). У середу, 12 січня, суд Південного округу в Нью-Йорку відмовився відхилити поданий проти принца позов.

Американка Вірджинія Джуфре (до заміжжя – Робертс) звинувачує герцога Йоркського в тому, що він кілька разів вступав із нею у сексуальний зв'язок проти її волі, коли їй було ще 17 років. Джуфре стверджує, що була однією з жертв американського фінансиста Джеффрі Епштейна (Jeffrey Epstein), який нібито звів її зі сином Елізабет II. Вперше з публічними звинуваченнями проти принца вона виступила ще 2014 року. Джуфре вимагає від нього компенсації за отримані фізичні та моральні збитки.

Сам герцог Йоркський категорично заперечує твердження про сексуальний зв'язок із 17-річною дівчиною. За словами принца, він ніколи не зустрічався з Джуфре, а фотографія, на якій вони ніби то зазнимковані разом є сфальшованою.