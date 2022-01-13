Євроунія вимагає від «Газпрому» пояснити причини обмеження поставок газу.

Антимонопольне відомство ЄУ проводить попереднє розслідування антиконкурентної поведінки в газовій галузі.

 

 

Європейська Унія надіслала у четвер, 13 січня, російському державному концерну «Газпрому» запит щодо причин обмеження поставок газу до Європи. Про це повідомило видання Politico. Європейська комісарка з питань конкуренції Марґрете Вестаґер (Margrethe Vestager) поставила під сумнів стратегію російського газового велетня щодо обмеження постачання газу в умовах зростання попиту. Євроунія проводить попереднє розслідування антиконкурентної поведінки в цій галузі.

 

«Адже це факт, що компанія попри зростання попиту, обмежує пропозицію. Це досить екстраординарна поведінка на ринку, вона наводить на роздуми», – зазначила Вестаґер у коментарі для журналістів. Вона повідомила, що регулюючі органи надіслали низці постачальників енергії, включно з «Газпромом», запити на цю тему.

 

«Ми розіслали анкети низці постачальників енергії у цій галузі. Ми отримали багато відповідей, але ми все ще чекаємо на інші, включно з відповіддю “Газпрому”. Ми з нетерпінням чекаємо на інформацію від них, щоб продовжити наш аналіз ситуації», – розповіла Вестаґер на прес-конференції. Вона наголосила на важливості для Єврокомісії питання про високі ціни на енергоносії.

 

Нагадаємо, що ще в жовтні минулого року Польща закликала Європейську Комісію розпочати антимонопольне розслідування щодо «Газпрому». Польський прем’єрміністр Матеуш Моравєцький зазначив у розмові з главами держав та урядів країн-членів ЄУ, що розслідування «протверезить Газпром» і змусить його збільшити доступ споживачів до газу.

 

А в грудні  минулого року Національна газова компанія України «Нафтогаз» подала до Єврокомісії скаргу про антиконкурентну діяльність «Газпрому».

13.01.2022

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