Курс рубля стрімко впав разом з російськими ринками.

Падіння спровокували різкі антизахідні заяви керівництва МЗС Росії, зокрема про відмову Москви виконати прохання Заходу «повернути війська в казарми».

 

 

Курс російського рубля під час торгів у четвер, 13 січня, на Московській біржі впав щодо долара та євро. За даними Мосбіржі, станом на 15.00 за московським часом біржовий курс долара подорожчав на 45 копійок і становить 75,16 рубля. Євро подорожчало на 63 копійки до 86,12 рубля.

 

Падіння відбулося на тлі заяв керівників російського Міністерства закордонних справ, які прокоментували хід перемовин між Росією, США та НАТО щодо «гарантій безпеки», яких Москва вирішила вимагати від Вашінґтона та Брюсселя. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Так шеф російської дипломатії Сергій Лавров заявив, що Росія навіть не обговорюватиме вимогу США «повернути війська до казарм» на території країни. За його словами, ці вимоги Вашінґтона є неприйнятними.

 

«Вже звучать вимоги не лише про те, щоб відвести [військові частини] від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоб ці війська пішли до казарми, [заступниця держсекретаря США Венді ] Шерман саме так говорила, зокрема публічно на пресконференції. Я не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог, і, звичайно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо», — сказав Лавров.

 

Перед цим заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що США та їхні союзники з Північноатлантичного Альянсу в жодному випадку не готові йти назустріч ключовим вимогам Росії щодо гарантій безпеки. «Головна проблема США та їхні союзники з НАТО – у жодному вигляді, з жодних причин не йти назустріч нашим ключовим вимогам щодо нерозширення НАТО, згортання інфраструктури Альянсу та повернення його до кордонів станом на 1997 рік. І , зрозуміло, за тематикою, що стосується юридично зобов'язуючих гарантій нерозміщення відповідних систем у безпосередній близькості до наших кордонів», – сказав заступник міністра.

 

Заяви МЗС РФ обвалили також російський фондовий ринок. Зокрема індекс Мосбіржі знизився на 2,3 відсотки порівняно з рівнем закриття попередньої торгової сесії. Лідерами падіння стали акції «Сургутнафтогазу» (мінус 4,97%), «Норнікеля» (мінус 4,9%), а також депозитарні розписки ретейлера FixPrice (мінус 4,2%).

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