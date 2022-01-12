Уряд призначив Сергія Квіта головою НАЗЯВО.

Колишнього міністра освіти і науки Сергія Квіта призначили головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України, як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступниками Квіта призначили Андрія Бутенка, Олену Єременко, Богдана Моркляника і Наталію Стукало, повідомив

Раніше Квіт уже очолював НАЗЯВО, однак його керівництво заблокували через рішення суду через нібио порушення процедури обрання складу аґенції. Позивачем був колишній заступник голови секретаріату агентства Микита Андрєєв.

У жовтні 2021 року Верховний Суд задовольнив позов і розпустив склад НАЗЯВО. Сергій Квіт тоді заявив, що рішення суду становить загрозу для реформи вищої освіти в Україні. Зокрема, виникають ризики для леґітимності вже виданих дипломів.

"Ситуація виглядає настільки абсурдною, що я пропоную взагалі не хвилюватися. Це виклик для цілої вітчизняної державної системи, адже відтепер Національне агентство не лише не має права розглядати акредитаційні справи, що зриває випуск 2022 року, але також нелегітимними можуть бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020–2021 роках... Під удар поставлене подальше реформування системи вищої освіти в Україні, її європейська інтеграція, визнання українських дипломів, запровадження сучасної системи забезпечення якості, що спирається на довіру українського освітянського середовища та широке міжнародне визнання", – коментував Квіт.

2 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт №6197, котрий розблоковував роботу НАЗЯВО.

Згодом уряд затвердив тимчасовий склад аґенції - аналогічний до попереднього.