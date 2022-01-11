У Миколаєві не хочуть демонтувати Леніна – пропонують затулити.

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради стерла із Facebook своє повідомлення про можливість збереження барельєфу Леніна на колоні пам'ятника "Ленінському комсомолові" біля парку "Юність" після спалаху критики в бік миколаївського чиновництва.

На офіційній сторінції адміністрації у Facebook з'явилося повідомлення: "Голова адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова взяла участь у виїзній нараді щодо вирішення питання "декомунізації" пам'ятника "Ленінському комсомолові" біля парку "Юність". До участі в нараді був запрошений автор скульптурної композиції Юрій Макушин. Наразі скульптор пропонує, як варіант, обійтися без демонтажу елементів пам'ятника, які підлягають декомунізації, та закрити їх нейтральними барельєфними конструкціями. Пропозиція буде розглянута найближчим часом".

Прикметно, що представники муніципалітету взяли слово "декомунізація" в лапки. Втім декомунізація в Миколаєві таки справді є умовною: місто вже другу виборчу каденцію не може виконати вимог закону про засудження тоталітарних режимів.

Місяць тому, 8 грудня, виконком Миколаївської міської ради постановив демонтувати частину пам’ятника "Юність".

"Розташування цього пам’ятного знака в такому вигляді, якій він має на сьогоднішній день, суперечить закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів". Також до нас звертаються і громадяни з проханням вирішити це питання", – розповіла директорка юридичного департаменту міськради Інна Бочарова. Вона додала, що до юридичного департаменту міськради звертався й Інститут національної пам’яті.

Попередній склад виконкому відмовлявся підтримувати демонтаж навіть частини пам’ятника "Юність".

Після того, як адміністрація Інгульського району виклала свій допис у Facebook, на адресу міської влади посипалася критика.

Громадський активіст, колишній боєць полку "Азов" Ілля Зелніський звернувся до влади: "Якщо не буде виконано закон про декомунізацію, а будете й надалі шукати місце між двома стільцями, барельєф з червоним терористом, який вів війну проти української державності та являється елементом пропаганди, очікуватиме доля всіх останніх згадок про тоталітарне минуле в Миколаєві. Гроші на демонтаж знайдемо з однодумцями – у вас є місяць!".

Українського журналіста, дослідника історії Вахтанга Кіпіані дивує поведінка адміністрації.

"Державний орган оприлюднив свою позицію – не виконати закон і не демонтувати пам'ятник комсомольцям з барельєфом Леніна. Після критики – знесли пост, наче його не було. Це точно державна політика чи інфантильна істерика?", – обурився Кіпіані.

До декомунізації пам’ятник "Юність" мав назву "Пам’ятний знак Ленінському комсомолу 1918-1978 років".

Згідно з грудневим рішенням міського виконкому, демонтажу підлягають барельєф Володимира Леніна, дошка з написом "Сооружено в честь 60-летия ВЛКСМ в октябре 1978 года", а також дошки зі словами поета Володимира Маяковського "Стой миллионный незыблемый мол краснознаменный комсомол".