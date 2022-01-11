У Трускавці шукали вибухівку на території бювету.

 

Невідомий напередодні, 10 січня, близько 19:42 зателефонував до кол-центру Служби безпеки України та повідомив, що бювет №1 у Трускавці на вулиці Тарасевича, 5 заміновано. Про це сьогодні, 11 січня, повідомили у департаменті з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА.

 

 

Вибухівку шукали близько трьох годин, до неї залучили працівників та техніку цивільного захисту міського та обласного підпорядкування.

 

«О 22:20 перевірка була завершена, інформація не підтвердилася, вибухового пристрою не виявлено», – зазначено у повідомленні.

 

 

Правоохоронці встановлюють особу аноніма, який здійснив неправдиве повідомлення.

 

Як відомо, в Україні посилили відповідальність за фейкові повідомлення про закладення вибухівки. Порушникам загрожує покарання від двох до шести років позбавлення волі.

 

Фото konkurent.ua, lviv.depo.ua

11.01.2022

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