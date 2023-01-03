У Львові другий день поспіль надходять повідомлення про замінування Ратуші.

 

Сьогодні, 3 січня, близько 10:00 надійшло повідомлення про замінування Львівської міської ради.

 

«На місці працюють відповідні служби. Провели евакуацію людей із будівлі. Наразі обстежують приміщення та прилеглі території», – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

 Вчора, 2 січня, про те, що з мерії евакуйовують людей, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

 

«Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію», – повідомив мер у Telegram о 13:32.

 

Поліція та спецслужби, які працювали на місці, небезпечних предметів не виявили.

03.01.2023

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