У Львові другий день поспіль надходять повідомлення про замінування Ратуші.

Сьогодні, 3 січня, близько 10:00 надійшло повідомлення про замінування Львівської міської ради.
«На місці працюють відповідні служби. Провели евакуацію людей із будівлі. Наразі обстежують приміщення та прилеглі території», – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.
Вчора, 2 січня, про те, що з мерії евакуйовують людей, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію», – повідомив мер у Telegram о 13:32.
Поліція та спецслужби, які працювали на місці, небезпечних предметів не виявили.03.01.2023