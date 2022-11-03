СБУ викрила "мінувальника" готелів на Тернопільщині.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила зловмисника, який «мінував» готелі Тернопільщини. Правоохоронці встановили особу анонімного «терориста», який 21 жовтня повідомив на гарячу лінію поліції про нібито встановлення «вибухових пристроїв» у двох готелях Кременця.

За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій щодо наявності вибухонебезпечних предметів оперативники з’ясували, що повідомлення про мінування неправдиве.

Здійснивши комплексні пошукові заходи, розшуківці швидко встановили особу «мінера». Ним виявився 25-річний житель Тернопільського району, який для введення правоохоронців у оману під час повідомлення про «замінування» скористався мобільним телефоном своєї знайомої.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження за ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Оперативники СБУ здійснюють перевірку щодо можливої співпраці зловмисника з представниками країни-агресора, адже така умисно-підривна діяльність під час війни могла завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним і потенційним загрозам.