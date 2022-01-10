Папа Римський закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні.

Папа Римський Франциск закликав знайти рішення для досягнення миру в Україні.

Про це йшлося у промові Святішого Отця на традиційній щорічній зустрічі з членами дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, в Апостольському палаці у Ватикані, повідомляє секретаріат голови УГКЦ у Римі.

Закликаючи міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, Папа Франциск згадав про Україну.

"Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині", – наголосив Святіший Отець.

У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення: "Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом з методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі".

Папа Франциск також підсумував свою апостольську діяльність у сфері дипломатії впродовж минулого року. Серед головних подій він вказав на зустрічі з очільниками різних країн світу, проведення всесвітнього дня молитви за Ліван, апостольську подорож до Іраку, участь в Євхаристійному конгресі у Будапешті, апостольські подорожі в Грецію та Кіпр, зустріч з мігрантами на острові Лезбо.

Окрему увагу Святіший Отець приділив проблемі еміграції у сучасному світі, закликавши "відкинути переконання, що емігранти є проблемою інших". Папа закликав уряди ЄС знайти належну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку. "Питання міграції, так як і проблема пандемії та зміни клімату, виразно демонструють нам, що ніхто не може врятуватися сам по собі, а всі великі виклики нашого часу мають глобальний характер", – сказав Папа.

У контексті розмови про досягнення миру у сучасному світі Папа Франциск знову вказав на необхідність освіти та виховання для побудови культури діалогу, пригадуючи своє нещодавнє послання з нагоди Всесвітнього дня миру. "Освіта є первинним вектором інтегрального розвитку людини, оскільки робить її вільною та відповідальною", – підкреслив Святіший Отець, наголосивши на тому, що саме освіта "творить культуру та будує мости зустрічі між народами".