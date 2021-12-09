Білоруський авіадиспетчер розкрив подробиці викрадення літака Ryanair.

За його словами, посадку рейсу з Романом Протасевічем на облавку контролював офіцер КДБ Білорусі.

 

 

Авіадиспетчер Олег Галегов, який посадив 23 травня в Мінську літак Ryanair із журналістом-дисидентом Романом Протасевічем на облавку, а потім втік із Білорусі до Польщі, заявив, що команди на диспетчерській вежі віддавав офіцер КДБ. Про це повідомила газета The New York Times.

 

Як подає видання, диспетчерові-утікачу вдалося потрапити до Польщі разом з міґрантами, які штурмували білорусько-польський кордон. Він запропонував польській владі інсайдерську інформацію про вимушену посадку в Мінську рейсу Ryanair, що прямував з Атен до Вільнюса. Серед пасажирів був опонент президента Білорусі Роман Протасевіч та його подруга Софія Сапега. Після посадки обох їх було заарештовано.

 

Департамент національної безпеки Польщі відмовився коментувати деякі деталі свідчень Галегова, проте його речник Станіслав Жарин (Stanisław Żaryn) заявив, що польським слідчим вдалося «отримати звіт безпосереднього свідка дій, вчинених на диспетчерській вежі в Мінську».

 

Жарин додав, що, за словами свідка, у диспетчерській вежі перебував офіцер КДБ Білорусі, який «у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу». Цей офіцер, за словами Жарина, «підтримував безперервний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком».

 

Зараз прокуратура Польщі готує судовий позов проти білоруської влади. Літак Boeing 737, на облавку якого був Протасевіч, зареєстрований у Польщі й експлуатувався польською філією ірландського авіаперевізника Ryanair, зазначає The New York Times, нагадуючи, що Лукашенко раніше звинувачував владу Польщі у змові проти нього.

09.12.2021

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