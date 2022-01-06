Помер Остап Лозинський, прекрасний митець, рушій мистецького життя у Львові.

Нині у віці 39 років відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський, голова львівської «Асоціація музеїв та галерей», душа феномену «Коляда в Лозинського», що за десять років став для львівських митців незмінним атрибутом Різдва: в його помешканні на Лисенка збиралося по триста колядників.

 

 

Про смерть Остапа Лозинського повідомив міський голова Львова Андрій Садовий:

 

«Сьогодні відійшов у вічність відомий львівський художник та іконописець Остап Лозинський.

Кажуть, коли людина покидає цей світ у такі великі свята, то вона одразу потрапляє до раю.

Нехай Остапу там буде світло і добре.

А його роботи, як і пам’ять про нього, житимуть вічно.

Світла пам’ять світлій людині.»

 

Причина смерті – ковід.

 

Остап Лозинський народився  у квітні 1983 року у Львові. Батько – Тарас Лозинський – відомий колекціонер і художник, засновник Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при Науковому товаристві ім. Тараса Шевченка. Як Остап потім казав: «Я народився, а мистецтво завжди було поруч».

 

В 2004 році закінчив Львівський коледж декоративного мистецтва ім. Івана Труша (відділ розпис), в 2006-му – Львівську Національну Академію Мистецтв, потім аспірантуру Інституту народознавства НАН України за темою "Творчість майстра ікон празникового ряду із Сколе в контексті локальних іконописних осередків Галичини кінця XVI - початку XVII століть”.

 

Від травня 2006 року працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, був завідувачем сектору виставково-експозиційної роботи Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, куратором виставкових та видавничих проектів. З 2011 року  — куратор виставкових проєктів галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart.

 

З 2017 року – викладач теоретично-практичного курсу «Основи композиції» в іконописній школі Радруж Українського Католицького Університету (з 2017).

 

«Остап Лозинський –  художник. З тих кращих галицьких. Талановитий і харизматичний. Мати його картину (а ще ліпше хатню ікону) в домашній колекції є ознакою хорошого смаку! Його почерк в мистецтві яскравий і самобутній: переосмислюючи традиційний галицький і гуцульський іконопис крізь призму розуміння сучасного мистецтва, філософії і богослов’я він створив свій впізнаваний стиль.

 

Захоплення іконою і трансформація Лозинського-художника в Лозинського-іконописця тривала роками. Він творить згідно з власним сумлінням, не йдучи в комерцію чи слідуючи моді –  він слухає Бога, а ми можемо чути Бога в його роботах. Вони не залишають байдужим, бо  сам автор –  не байдужий» (Марта Кузій)

 


Коляда в Остапа

 

Падіння під хрестом. 2018.

 

Я – виноградина правдива. 2015.

 

Притча про злих виноградарів. 2015.

 

06.01.2022

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