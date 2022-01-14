У Львові створять іменний фонд художника-іконописця Остапа Лозинського.

Для вшанування пам’яті талановитого іконописця Остапа Лозинського, видання та презентації його творчості світові друзі та рідні художника вирішили створити фонд його імені. Про це повідомив художник Роман Зілінко на своїй facebook-сторінці.

«Він завжди дбав про кожного з друзів: допомагав, видавав, робив виставки, радив, ділився, обдаровував, і дарував просто свій час, працю, увагу, настрій, і ще те, чого не перелічити. Тепер наш час віддячуватися. Остап не лишив жодного свого каталогу чи альбому, свої персональні виставки усі робив власним коштом. Тепер нам треба це робити», – написав Роман Зілінко.

Згодом друзі та рідні митця планують створити фонд Остапа Лозинського, щоб у такий спосіб вшанувати його пам’ять та показати іншим його мистецький світ – ікони, живопис, графіку, колекції. Наразі усі пожертви просять перераховувати на реквізити тимчасових карток:

Номер картки Монобанку – 5375 4115 0448 4226;

Номер картки Приватбанку – 5168 7520 1260 2127.

Сьогодні, 14 січня, у Львові у мистецькому об’єднанні «Дзиґа» відбудеться подія з присвятою Остапові Лозинському – буде презентовано другий том альбому ікон, створених на Новицьких пленерах, над яким останніми тижнями працював Остап.

Презентація відбудеться о 17:00. Про книжку, про ікони і про Остапа Лозинського говоритимуть Маруся Цимбаліста, Роксоляна Косів, Ромко Зілінко, іконописці зі Львова, організатори пленеру та співупорядники видання Матеуш Сора і Катажина Якубовська-Кравчик з Варшави. Співатимуть та колядуватимуть для Остапа Уляна Горбачевська та гурт «Пиріг і Батіг».

Нагадаємо, іконописець Остап Лозинський помер 6 січня 2022 року від ускладнень коронавірусної хвороби у віці 38 років.

З 2006 до 2016 року працював у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові, де був завідувачем сектора виставково-експозиційної роботи. У 2020-2021 роках брав участь у конкурсі на посаду директора Національного музею.

Також Остап Лозинський був головою Асоціації музеїв та галерей Львова.

«Гуцульське Різдво» Остапа Лозинського

Брав участь в численних виставкових та видавничих проєктах, був куратором та співкуратором. Серед найвідоміших – «Гуцульське Різдво», «Іван Руткович. Жовківський іконостас. До 310-ї річниці від часу створення», численні виставки у галереї сакрального мистецтва ICONART, виставка «50 історій Львівського скансену» тощо.

Фото facebook.com/romko.zilinko, theukrainians.org