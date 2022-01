Білий дім досі не знайшов відповідного кандидата на амбасадора в Києві.

Багато експертів висловлюють розчарування таким затягуванням, особливо на тлі загрози російської аґресії. Видання Politico називає деяких евентуальних кандидатів.

Адміністрація президента Сполучених Штатів досі не знайшла відповідного кандидата на посаду амбасадора США в Україні. Такого висновку дійшла газета Politico, проаналізувавши поточну ситуацію.

Джо Байден обіймає посаду президента США вже майже рік. За цей час він встиг висунути претендентів на посади керівників американських дипмісій у низці країн, але не в Україні. «Навіть деякі з найбільш сфокусованих на Україні [американських] законодавців не знають [евентуальної] кандидатури, це ознака того, що "правильна людина" ще не знайдена», – йдеться у статті під назвою «”Таємниця” браку амбасадора в Україні» (The ‘mystery’ of the missing Ukraine ambassador), опублікованій на сайті Politico.

На брифінгу у вівторок, четвертого січня, репортер видання запитав у речниці Білого дому Джен Псакі, чому Байден досі не проінтерв’ював когось з кандидатів. Псакі відповіла, що президент «абсолютно планує» назвати його ім’я, але пошук кандидатури нового американського амбасадора в Україні триває. За її словами, «як і у випадку будь-якого іншого кадрового ​​призначення, Байден завжди шукає правильну кандидатуру».

«Тим не менш, наші джерела висловлюють нерозуміння та розчарування, чому це займає так багато часу, особливо коли президент Росії Володимир Путін загрожує поновленням вторгнення до свого сусіда», – пише видання.

Як зазначає Politico, найчастіше як можливого претендента на цю посаду називають кадрову дипломатку Бріджіт Брінк (Bridget Brink), яка наразі є американською амбасадоркою в Словаччині. Рідше згадується амбасадор США в Греції Джеффрі Паєтт (Geoffrey Pyatt). Він уже очолював дипмісію США у Києві у 2013-2016 роках. Своєю чергою, інший колишній амбасадор у Києві Стівен Пайфер (Steven Pifer) заявив виданню, що Крістіна Квін (Kristina Kvien), яка зараз є тимчасовою повіреною в справах США в Україні, «чудово виконує свою роботу». «Чому б не призначити її?», – ставить питання Пайфер.

При цьому представник вашингтонської адміністрації запевнив Politico, що нічого незвичайного не відбувається, затримка з вибором кандидата є лише наслідком того, що команда Байдена з обережністю та вдумливістю підходить до цього питання.

Нагадаємо, що посада голови диппредставництва США у Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередню амбасадорку Мері Йованович (Marie Yovanovitch) відкликали до Вашінґтона. Йованович отримала призначення до України 2016 року ще за президента Барака Обами. У травні 2019 року вона залишила свою посаду на особисту вимогу тодішнього президента Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.