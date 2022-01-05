Поетами не народжуються

У п’ятому класі на уроці української літератури вчителька, яку ми прозвали Клізмою, поцікавилася:

 

– А хто з вас, діти, пише вірші?

 

 

І я підняв руку. Досі не може збагнути, чому я це зробив, бо за душею не було жодного вірша. Та мене не збентежило навіть те, що вчителька попросила написати щось для шкільного свята.

 

Вдома я розповів, що збираюся написати вірша. Чомусь це нікого не здивувало. Але тут справу взяв у свої руки тато. Він був відомий у нашій родині поет – писав вірші у стилі Степана Руданського. Та й не лише він. Його мама, а моя бабця, мала нахил до епічних творів і присилала довгі віршовані листи з Сибіру. Стрийко писав віршовані привітання на всі випадки життя. Його син, а мій брат Андрій Винничук, який помер у 28 років, писав теж.

 

І ось тато запропонував, що напише для мене дуже гарну гумореску, а я її прочитаю, як свою. Я й погодився.

 

Тато написав цілу історію про лінивого хлопчика, який погано вчився і не слухав батьків. Я її вивчив напам’ять і прочитав на святі. Мені били браво, а гумореску надрукували у шкільній стіннівці. Я прийшов додому і з гордістю розповідав про свій шалений успіх. І тут тато пожартував:

 

– Ото! Коня кують, а жаба й собі ногу підставляє!

 

Я розревівся, мама мене заспокоювала і сварила тата, що він таке бовкнув, а я плакав і казав, що більше ніколи-ніколи не буду читати його гуморесок.

 

Після цього я сів і вшкварив зо два десятки співомовок сам. І теж у стилі Руданського – брав народний анекдот і завіршовував. Вся оригінальність полягала в тому, що анекдоти я черпав з довоєнних часописів, отже вони були маловідомі. Їх радо публікувала стіннівка, а мене постійно витягали на усілякі читання. Тато намагався вклинитися і знову пропонував перлини своєї творчості, але я навідріз відмовлявся.

 

До дня Пабєди 1965 року я навіть сподвигся на серйозний твір – баладу про партизана. Там не уточнювалося, що то був за партизан, але помирав він «за синє небо й золоті лани». Не уточнювалося там і те, з ким він воював. Але вкінці була змальована атака партизанів, які з криком «Слава!» розбивали ворогів.

 

Клізма прочитала і зауважила, що «Слава!» треба замінити на «Ура!», але я нагадав їй Павла Тичину:

 

               Як упав же він з коня

               Та й на білий сніг, —

               Слава! Слава! — докотилось

               І лягло до ніг.

              

І вона змирилась. Вірша надрукували в стіннівці. Та довго він не провисів. Директор школи особисто його заклеїв. Причина була поважна: з вигуком «Слава!» йшли в атаку лише війська УНР, січові стрільці та УПА, більшовики волали «Ура!». Що дозволено було Тичині, не дозволено такому піцикові, як я.

 

Вірші я писав рідко та й не дуже любив їх тоді читати, перебуваючи у полоні пригодницької літератури. Українською класикою я зацікавився найбільше у дев’ятому класі і став читати геть усе підряд, а відтак і вірші полилися в стилі Бориса Грінченка та Дніпрової Чайки, цілі балади про козаків, а в десятому класі я написав повість про козаків. Відтак я став читати зарубіжну літературу і з’явилися шотландські балади.

 

У десятому класі ми з кількома хлопцями створили Українську Народно-Демократичну Партію. Було виготовлено партійні квитки і герб. А я написав буржуазно-націоналістичний гімн, як потрактувала б його тодішня репресивна машина:

 

               Нашу волю кують триста років підряд,

               Мліють руки в залізних кайданах

               І гримить їхній дзвін

               Із-за ґрат, із-за стін:

               – Повстаньте, повстаньте, краяни!

              

Наша партія складалася з чотирьох осіб. Мабуть, завдяки такій нечисельності про неї ніхто більше не довідався. Але я, як відповідальний керівник відділу пропаганди УНДП, одним віршем не обмежився і написав ще зо два десятка таких самих запалювальних віршів.

 

Ціле щастя, що мені вистачило розуму подати їх у зошиті, як переклади з чеської, і відповідно все замаскувати. Клопіт був лише з «Бандерою», бо він був заримований, відтак я мусив його замінити чимось однозвучним і не вигадав нічого мудрішого від «Вазери», додавши примітку, що це чеський герой Ґрюнвальдської битви.

 

Коли згодом у мене відбувся обшук, каґебісти уважно вчитувалися у ці вірші, але так і не здогадалися, що це ніякі не переклади.

 

Коли ж я поступав на філологію, то там уже знали, що я поет, і запросили на літстудію. Та я не мав з чим туди йти. Не міг же я принести дитячі гуморески, буржуазно-націоналістичні агітки і псевдошотландські балади. Я вважав, що ще вчуся писати і не бажав нікому нічого показувати. Єдиними читачами моєї поезії були батьки.

 

Врешті мене викликав декан і поцікавився, чому це я іґнорую літстудію, і взяв з мене обіцянку найближчим часом з’явитися перед очі керівника студії – викладача і поета Павла Нісонського.

 

Нісонський був не поетом, а графоманом, який на ту пору опублікував примітивний роман про «золотий вересень». То був дуже кумедний чоловічок. На лекціях з теорії літератури полюбляв сидіти в чудернацькій позі: розкинувши руки на столі в різні боки та вивернувши їх поверхнею долонь вперед, а при цьому ще й перебирав пальцями. Міг прийти в різних шкарпетках, або з незастібнутою ширінкою, шнурівки на мештах йому постійно розв’язувалися і волочилися вслід. Він міг бути ким завгодно, але не керівником літстудії, бо не міг жодних свіжих думок запропонувати юним поетам.

 

У мене був тиждень до найближчого засідання літстудії. Але я геть не орієнтувався в сучасній поезії. Зате в мене були поетичні книжки й часописи, які видавалися у Львові і Кракові під час війни: Олекса Влизько, Богдан Нижанківський, Тодось Осьмачка, журнал «Дорога».

 

І ось, орієнтуючись на таку поезію, я за тиждень вродив кільканадцять цілком пристойних віршів і прийшов з ними на літстудію. Далі відбулося обговорення. Нісонський відразу заявив, що ось нарешті маємо справу з оригінальним поетом, але зауважив, що віє від віршів смутком, нема оптимізму і віри у світле завтра.

 

Але коло прочитаних поетів поступово розширювалося, відкриттям для мене були Антонич і Лорка. Я писав ледь не щодня, мої вірші постійно друкувалися у інститутській стіннівці, їх переписували в альбоми дівчата, де я опинився поруч з Єсеніним, Асадовим і Симоненком. Окремі вірші викликали фурор. Так було з віршем «Лемківські яблука», який студенти і викладачі переписували зі стіннівки. Навіть Нісонський на лекції, наводячи приклад метафори, цитував два останніх рядки.

 

               Обвисали гіллями яблуні,

               Урожай був такий рясний,

               Продавали дівчата яблука

               Біля шляху увосени.

              

               Ясне сонце у неба тиглях

               Дозрівало, мов помідор.

               Дивували нас яблука стиглі

               Досконалістю своїх форм.

              

               Як все спродали, перед заходом

               Йшли дівчата назад в село.

               Крався вечір за ними птахою

               З перебитим важким крилом.

              

               Всіх вражали дівчата вродою

               З того лемківського села.

               По два яблука нерозпроданих

               Кожна в пазусі понесла.

              

Наступного дня комсорг інституту Домбровський заклеїв два останні рядки. Та це викликало ще більший ажіотаж, студенти наліпку відклеїли, а переписувати вірш збігалися вже й з інших факультетів. Тоді ті рядки хтось замалював, але поруч хтось уже написав їх від руки. Так тривало доти, доки врешті стіннівку не зняли.

 

Подібних віршів я написав ще кілька десятків, вони ходили по руках, мене змушували декламувати їх на різних концертах. Далі мене затягнули на міську літстудію, і вірші мої з’явилися у місцевій пресі та в альманаху молодих поетів.

 

Наступний вірш, який викликав збурення, називався «Три борги». Тут уже побачили прояви націоналізму, бо у вірші йшлося про те, що я маю борг перед Україною «за те, що українцем народивсь». Мене викликали в деканат і намагалися з'ясувати, чи мав би я такий самий борг, якби народився монголом. Я сказав, що, звичайно, мав би. Кожна людина повинна пишатися своїм народом. Я був наївний і не розумів, що пишатися своїм народом мали право тільки росіяни, і тільки їм дозволялося славити у піснях і кінофільмах «русскую удаль», «русскоє чудо», «русскую зіму», «русскоє полє», «русскіє бєрьози», «русскую душу» і навіть «русскіє валєнки». На підручниках з російської мови гордо значилося: «Родная речь», але така словосполука як «Рідна мова» вже вважалася націоналізмом.

 

Коли мене згодом викликали в КҐБ, я змушений був і там пояснювати, що мав на увазі, пишучи «Три борги». Та й не тільки їх. Кого під «ворогом» я мав на увазі в таких рядках?

 

               Народ мій морем повинен бути,

               А я в тім морі – дрібна краплина.

               Ворогу легко краплю ковтнути,

               А хай попробує Україну!

              

Вірш «Воли» так само викликав багато питань у каґебістів:

              

               Десь по роз’їжджених дорогах,

               Забувши золото долин,

               З тугими хмарами на рогах

               Бредуть замислені воли.

              

               Ніхто ніде... Довкола тиша

               Гірка й манлива, як полин.

               В тіні стрімких тополь ґотичних

               Бредуть зажурені воли.

              

               Серпнева спека висне з гілля,

               Сонливість навіва, коли,

               Немов думки мої з запілля,

               Бредуть натомлені воли.

              

               Схиливши голови додолу

               Під перестук важких хвилин,

               Забувши все, згубивши волю,

               Бредуть поярмлені воли.

              

Гм... здається, цей вірш і зараз актуальний.

 

Стосовно слова «запілля» і двох останніх рядків я мусив писати пояснення. Як і про вірш «Осика»:

 

               В моїй душі хтось посадив осику

               на вижовклих від самоти горбах.

               Вона росте на чорнім полі крику,

               Така ж висока, як моя журба.

              

               А цеї осени її тремтливе листя

               Зів’януло на радість хижих руж.

               Вітри в душі моїй в ту мить знялися

               І все розвіяли довкруж.

              

               І бачу я у цей похмурий день:

               Замайоріла постать вдалині.

               Невже до мене Юда йде,

               Щоби повіситись в мені?

              

В КҐБ опинилася ціла добірка моїх віршів, усі вони походили зі стіннівок та дівочих альбомів, а відтак мені шили розповсюдження шкідливих творів. Я вдавав дурника і все заперечував. «Кого ви мали на увазі в образі Юди?» – запитували мене. Я відповідав: «Біблійного Юду. Чому Франкові, Тичині й Лесі Українці можна використовувати біблійні сюжети, а мені зась?»

 

А потім я побував у Львові, познайомився з Грицьком Чубаєм і прочитав йому свої вірші. Він нічого не сказав, а лише дав мені поезії Томаса Еліота. На тому писання римованок припинилося. Я став писати зовсім інакше. Лише для себе, бо ніде вже мене не друкували. І це пішло мені на користь. Бо ніщо так не розбещує поета, як всенародна популярність.

 

05.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22 | | Україна
Й оригінальне, й традиційне
Соломія КРИВЕНКО
Це була мова стабільності – розлога й багатослівна. І можна було б йому її пробачити, якщо б вона справді свідчила про те, що все під контролем і нам не треба поспішати. 
03.01.22 | | Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22 | | Дискурси
Івам
Дмитро Єльніков
Вчора їхав був із чоловіком одним. Здалеку їхали, а тому мусили про щось говорити. Так ото він таке розповідав, що й не знаю, чи вірити...
01.01.22 | | Дискурси
Una de dos
Василь МАХНО
Півострів Юкатан, як великий ґаліон, плив кудись разом з рослинністю, письменнами мая й кількома грудневими днями, які залишились нам по Різдві перед Новим роком
01.01.22 | | Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21 | | Наука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.