У США за добу понад мільйон людей заразилися коронавірусом.

Понад 100 тисяч американців перебувають нині у шпиталях із діагнозом COVID-19.

 

 

Понад один мільйон нових випадків інфікування коронавірусом виявлено минулої доби у Сполучених Штатах.  Це світовий антирекорд, який майже вдвічі перевищує пік країни, встановлений лише тиждень тому, – 505 109 інфікованих за добу. Таким чином США вийшли на перше місце за темпом інфікування коронавірусом, обігнавши Індію.

 

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на дані Університету Джонса Гопкінса, третього січня в країні зареєстрували 1 082 549 випадків зараження. За свідченням науковців, поширення дуже заразного варіанта коронавірусу «омікрон» не показує жодних ознак сповільнення. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі (Anthony Fauci) вже заявив, що крива нових інфекцій у країні зростає «практично вертикально».

 

Ще одним антирекордом у США стало те, що понад 100 тисяч американців перебувають наразі у шпиталях із діагнозом COVID-19. А у відділеннях реанімації в американських шпиталях перебувають нині 18,5 тис. інфікованих коронавірусом. Це чверть від усіх пацієнтів, які лежать у палатах інтенсивної терапії. Reuters теж повідомляє, що за третє січня в США померло від COVID-19 1688 пацієнтів.

 

За весь час пандемії у США заразилося понад 56 мільйонів громадян, з них померло близько 827,7 тис. людей.

04.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Поки ми святкуємо
Юрко ТИМЧУК
Різдвяно-новорічно-різдвяна нірвана вивела у паралельну реальність далеко не всіх. Більше того – виявляється, в період напівкоматозного для частини суспільства стану ставалися дуже помітні події.
03.01.22 | | Україна
Рік очікування
Віталій Портников
Хто знає, з якими демонами нам доведеться зіткнутися у випадку, якщо ми відновимо нашу територіальну цілісність, і чи не пошкодуємо ми про час, коли виборювали її відновлення.
02.01.22 | | Дискурси
Івам
Дмитро Єльніков
Вчора їхав був із чоловіком одним. Здалеку їхали, а тому мусили про щось говорити. Так ото він таке розповідав, що й не знаю, чи вірити...
01.01.22 | | Дискурси
Una de dos
Василь МАХНО
Півострів Юкатан, як великий ґаліон, плив кудись разом з рослинністю, письменнами мая й кількома грудневими днями, які залишились нам по Різдві перед Новим роком
01.01.22 | | Дискурси
Як мозок зберігає відчуття «Я»?
Одна ділянка мозку має вирішальне значення для нашої здатності формувати і підтримувати свою ідентичність.
31.12.21 | | Наука
Як боротися зі створеною Кремлем кризою в Європі
Заява 24 видатних експертів та колишніх високопосадовців, які пропонують, як стримати Москву від ескалації її нинішньої агресивної війни проти України
31.12.21 | | Дискурси
Дідух, Род і Кощій
Андрій Бондаренко
Ставлячи Дідуха на почесне місце у хаті, давні українці ніби допомагали невидимому новому Колу-Сатурну подолати гиблу безодню найдовшої в році ночі і явитися в нашому світі після сонячного сонцестояння.
31.12.21 | | Штука
Носороги в Карпатах, або На згадку
Юрій Андрухович
Для мене Карпати – це слово-дім. А тут: Австрійські Карпати. Не Альпи, а саме Карпати. І вони всього за якісь 40 км від Відня.
31.12.21 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.