У США за добу понад мільйон людей заразилися коронавірусом.

Понад 100 тисяч американців перебувають нині у шпиталях із діагнозом COVID-19.

Понад один мільйон нових випадків інфікування коронавірусом виявлено минулої доби у Сполучених Штатах. Це світовий антирекорд, який майже вдвічі перевищує пік країни, встановлений лише тиждень тому, – 505 109 інфікованих за добу. Таким чином США вийшли на перше місце за темпом інфікування коронавірусом, обігнавши Індію.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на дані Університету Джонса Гопкінса, третього січня в країні зареєстрували 1 082 549 випадків зараження. За свідченням науковців, поширення дуже заразного варіанта коронавірусу «омікрон» не показує жодних ознак сповільнення. Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі (Anthony Fauci) вже заявив, що крива нових інфекцій у країні зростає «практично вертикально».

Ще одним антирекордом у США стало те, що понад 100 тисяч американців перебувають наразі у шпиталях із діагнозом COVID-19. А у відділеннях реанімації в американських шпиталях перебувають нині 18,5 тис. інфікованих коронавірусом. Це чверть від усіх пацієнтів, які лежать у палатах інтенсивної терапії. Reuters теж повідомляє, що за третє січня в США померло від COVID-19 1688 пацієнтів.

За весь час пандемії у США заразилося понад 56 мільйонів громадян, з них померло близько 827,7 тис. людей.