Расмуссен: Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, і цей час настав.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Організацію Північноатлантичного договору знайти спосіб взаємоінтеграції з Україною і застеріг від поступок Росії у так званих "гарантіях безпеки".

Про це Расмуссен написав у своїй колонці для Politico.

"Ми пообіцяли Грузії і Україні, що вони матимуть місця за столом НАТО, у 2008 році. Тепер час розробити план дій для втілення нашої обіцянки. Якщо є потреба, ми можемо зробити це, зазначивши, що 5-та стаття стосується лише територій, котрі перебувають під контролем Києва та Тбілісі. Та Альянс не може провадити таку політику відкритих дверей, при якій Путіну дозволяють виконувати роль швейцара", – наголосив Расмуссен.

Генсек НАТО 2009-2014 років розповів, що коли він уперше зустрівся з Володимиром Путіним, той почав зустріч із зізнання, що хотів би розпустити НАТО.

"Якщо учасники НАТО погодяться на недавні пропозиції Росії щодо нових безпекових відносин у Європі, вони в прямий спосіб допоможуть Путіну стати на крок ближчим до досягнення цілі", – застеріг Расмуссен.

Колишній секретар Альянсу наголосив, що пропозиції Путіна – "то не пропозиції людини, яка хоче миру".

Расмуссен констатував, що Путін вишколений у створенні різноманітних криз – котрі потім то гасить, то розпалює. "Погрожуючи вторгнутися до України, він розрахував, що США та інші західні сили погодяться розмовляти прямо з Кремлем – потенційно, поза східноєвропейськими і балтійськими союзниками – пропонуючи йому поступки і дозволяючи справляти вплив на колишні радянські республіки "в обмін" на мир", – розтлумачив Расмуссен.

Політик вважає Путіна вправним гравцем – "та його тактика спрацює лише тоді, коли ми піддамося". "Настав час, щоб НАТО відповіло на блеф Путіна", – закликав Расмуссен.

Колишній генсек НАТО певен, що ані США, ані Альянс за жодних умов не можуть брати на себе зобов'язань щодо політики розширення. "Ми маємо зупинити фактичне путінське вето на євроатлантичні аспірації України та Грузії, досягнуте через розпалювання тліючих конфліктів у цих країнах, інтенсивність котрих він посилює тоді, коли хоче наголосити на своїх вимогах", – підкреслив автор.

Андерс Фог Расмуссен наголосив, що в випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну, то натівська спільнота мусить відповісти військовою підтримкою України та потужними санкціями.

"Українці – це загартований у боях народ, готовий боротися за свободу, котру більша частина Європи сприймає за належне. Ми не можемо мати ілюзій. Вони борються і за нашу свободу також. Історія говорить нам, що агресори не обмежуються сусідськими територіями", – зазначив колишній генсек НАТО.

Расмуссен підтвердив, що НАТО – це "альянс миру". Але путінська поведінка не дозволяє альянсові залишатися в мирі.

"Навіть коли Росія порушила встановлений договорами міжнародний порядок у 2014 році, ми все ще шукали діалогу. Діалог важливий, але він мусить відбуватися на наших засадах, із визнанням, що ми не можемо розмовляти під погрозами чи ескалацією. НАТО не може домовлятися під люфою пістолета", – резюмував Расмуссен.