Отець і Глава УГКЦ кир Святослав привітав українців з Новим роком.

Отець і Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав, вітаючи українців з Новим 2022 роком, побажав найперше Божого миру, а також сили Його любові і милосердя, щоб змінюватися на краще і будувати навколо простір любові і пошани до людини: «нехай Князь миру, який ось прийде, щоб народитися між нами, буде нашим світлом надії, силою і енергією, яка дозволить нам змінювати на краще самих себе і будувати довкола нас простір любові і пошани до людини»

 

 

Новорічне привітання Блаженнішого Святослава, Отця і Глави УГКЦ

 

Слава Ісусу Христу!

 

Дорогі в Христі брати і сестри!

 

Ось і добігає до кінця черговий 2021 рік. Рік, який був сповнений різними видами переживань. Рік, який приніс свої радощі і смутки, здобутки і втрати.

 

Але, підсумовуючи цей рік, християнське сумління велить нам дякувати. Дякувати Господу Богу за те, що він був разом з нами, за те, що дозволив нам прожити цей час. Дякувати за те, що Він вводить нас в новий час і дарує нам початок свого Нового року.

 

Входячи у Новий рік, ми дякуємо Господеві Богу за те, що дозволив нам дожити до цих свят, за те, що Він відкрив себе нам в році минулому як джерело нашого життя, нашої надії.

 

За те, що животворив нас і саме нам доручає міняти цей світ, будувати культуру життя в новому, як часом ми кажемо, посткоронавірусному світі.

 

У цю мить, коли ми зустрічаємо новий час, входимо у новий рік, дозвольте усіх вас привітати з наступаючим Новим роком.

 

Дозвольте мені вам побажати найперше всеохопної віри в Бога, віри в те, що сам Господь, Творець і Спаситель, подорожує разом з нами дорогами нашого земного життя.

 

Входячи разом з нашим Господом і Спасителем у цей Новий рік, бажаю вам найперше Божого миру і сили Його любові і милосердя. Нехай Він, Князь миру, який ось прийде, щоб народитися між нами, буде нашим світлом надії, силою і енергією, яка дозволить нам міняти себе на краще і довкола нас будувати простір любові і пошани до людини.

 

Вітаю усіх вас з наступаючими Різдвяними святами.

 

Усім вам зичу веселих свят Різдва Христового і благословенного, мирного, радісного,  кращого, аніж попередній, нового 2022 року!

 

З Новим роком вас, дорогі у Христі брати і сестри!

 

З Новим роком тебе, Україно! З Новим роком тебе, наша рідна Батьківщино і наша Державо!

 

 

 

 

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