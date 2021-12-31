Понад 200 морських піхотинців США відсторонено від служби за відмову вакцинуватися.

На даний момент вакциновано 95% військовослужбовців американського Корпусу морської піхоти.

 

 

Понад 200 військовослужбовців Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів було відсторонено від служби за відмову виконати вимоги Пентаґону щодо вакцинації проти COVID-19. Про це повідомило американське видання The Hill з покликом на заяву речника Корпусу морської піхоти капітана Ендрю Вуда (Andrew Wood).

 

У своєму електронному листі Ендрю Вуд зазначає, що на сьогоднішній день через відмову вакцинуватися було звільнено 206 морських піхотинців.

 

Збройні сили США останнім часом посилюють дисциплінарні заходи для військовослужбовців, які відмовляються робити щеплення. Американський міністр оборони Ллойд Остін (Lloyd Austin) ще наприкінці серпня видав розпорядження про обов’язкову вакцинацію військовослужбовців. Останній термін цілковитої вакцинації для морських піхотинців мав завершитися ще 28 листопада.

 

За словами Ендрю Вуда, із понад 182 тисяч морських піхотинців, які перебувають на дійсній військовій службі, 95 відсотків вакциновано хоча б частково. 94% вакциновані повністю.

 

Загалом же, згідно з даними Міністерства оборони США, з 2,1 мільйона американських військовослужбовців наразі вакциновано понад 90 відсотків (понад 1,9 мільйонів). Хоча є ще тисячі вояків, які відмовляються від заштрикав. Вони пояснюють це головним чином релігійними мотивами.

31.12.2021

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