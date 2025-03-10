В Естонії розпалася правляча коаліція.

Уряд полишили соціал-демократи, проте коаліція не втратила більшості в парламенті.

 

                     Крістен Міхал

 

В Естонії розпалася правляча коаліція, з неї вийшла Соціал-демократична партія. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. На коаліційних зборах, які відбулися  у понеділок, 10 березня, стало відомо, що соціал-демократи виходять з уряду. Відтак роботу коаліції продовжать дві політичні сили: Партія реформ та Eesti 200.

 

 

«В уряді було дві праві та одна ліва партії, що унеможливлювало швидке ухвалювання рішень в той час, коли Естонії необхідно швидко просуватися вперед», – заявив на пресконференції прем'єрміністр Крістен Міхал (Kristen Michal), який репрезентує Партію реформ. Він повідомив, що тепер в країні діятиме двопартійний уряд.

 

Прем'єрміністр сказав, що проблеми у коаліції існували уже давно. На його думку, соціал-демократи гальмують роботу уряду та не хочуть скорочувати бюрократію в державі.

 

За словами Міхала, майбутній уряд має намір врегулювати податкову політику, зокрема збільшити податки на прибуток корпорацій та не підвищувати прибутковий податок із фізичних осіб.

 

Міхал пообіцяв, що провести зміни до Конституції, він також пообіцяв, що на муніципальних виборах більше не братимуть участі громадяни Росії та Білорусії, які мешкають в республіці. Для негромадян вибори, що відбудуться у жовтні, стануть останніми, в яких вони зможуть взяти участь.

 

Крім того, прем’єр заявив, що нова коаліція має намір збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП. Міхал додав, що має намір вже у вівторок запропонувати президентові республіки Алару Карісу (Alar Karis) кандидатів до майбутнього уряду.

 

Після виходу соціалдемократів Партія реформ та Eesti 200 можуть спільно розраховувати на невелику більшість у парламенті Естонії – Рійгікоґу: 52 голоси зі 101.

10.03.2025

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