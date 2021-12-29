Під час пожежі у Косівській лікарні загинули чотири людини.

 

Унаслідок вибуху та подальшої пожежі в реанімаційному відділенні в Косівській центральній районній лікарні, що сталися увечері вівторка, 28 грудня, загинули чотири людини. Ще трьох госпіталізували до обласної лікарні, заявила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

 

 

«Чотири людини загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє - від пожежі», – повідомила Онищук.

 

Вона додала, що ще три людини постраждали. Їх направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

 

«Їм надається увесь спектр допомоги», – запевнила голова ОДА.

 

 

За інформацією івано-франківських рятувальників, пожежа почалася у палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі районної лікарні 28 грудня о 21:22.

 

Тут загинули троє лежачих хворих, жінки 1945 року народження та чоловік 1942 року нарождження, а четверо медиків, які рятували пацієнтів, отримали важкі та середні опіки, їх госпіталізували.

 

Персонал медзакладу евакуював 12 хворих до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

 

Пожежу загасили о 22:00. До її ліквідації залучали 33 людей і дев'ять одиниць техніки, зокрема 23 працівники ДСНС і п'ять одиниць пожежно-рятувальної техніки. Пожежникам вдалося врятувати життя трьом людям. 

 

Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання й ліжка на площі 55 м2.

 

 

Правоохоронці провели обстеження на місці пожежі та внесли інформацію про неї до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Слідчі встановлюють причини пожежі.

 

У ДСНС оперативно надали попередні дані щодо розслідування трагедії в Косівській лікарні. Основна причина – грубе порушення правил пожежної безпеки.

 

28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини – її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки призвели до непоправних втрат. Так, в реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути.

 

За таку страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну – загинуло троє людей. Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми, а ДСНС проведе невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки», – зазначено у повідомленні.

 

Фото if.dsns.gov.ua, facebook.com/frankivsk.police

29.12.2021

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