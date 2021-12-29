США зупинили авіаносець через загрозу російської аґресії в Україні.

Авіаносець USS Harry S. Truman, за попередніми планами, мав попрямувати на Близький Схід, проте залишиться в Середземному морі.

Військове керівництво Сполучених Штатів ухвалило рішення залишити атомний авіаносець USS Harry S. Truman в акваторії Середземного моря на тлі напруженості на кордоні Росії та України. Про це повідомила увечері у вівторок, 28 грудня, інформаційна аґенція Reuters з покликом на неназваного представника Пентаґону.

За словами співрозмовника аґенції, авіаносець у складі ударної групи з п'яти кораблів ВМС США повинен був вирушити на Близький Схід, проте графік руху було змінено за розпорядженням міністра оборони США Ллойда Остіна (Lloyd Austin). «Таке рішення відображає потребу у забезпеченні постійної присутності в Європі. Воно необхідне, щоб запевнити наших союзників та партнерів у нашій прихильності до колективної оборони», – пояснив представник військового відомства. Водночас він зазначив, що поки що командування не має наміру відправляти авіаносець ближче до українських кордонів.

Інформацію підтвердило видання USNI News, яке висвітлює діяльність ВМС США. Представник Пентаґону розповів виданню, що авіаносна група поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією замість того, щоб через Суецький канал переміститися до зони дії Центрального командування США на Близькому Сході.

Нагадаємо, що ще в жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.

Минулого тижня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії.