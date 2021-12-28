Байден підписав оборонний бюджеті США без санкцій проти Москви.

Документ передбачає військову допомогу Україні на суму 300 млн доларів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 фінансовий рік. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію, опубліковану в понеділок, 27 грудня, на сайті Білого дому. Обсяг бюджету становитиме 768,2 мільярда доларів – це на п’ять відсотків більше, ніж минулого фінансового року, і на 25 млрд доларів більше, ніж пропонував сам Байден.

Новий оборонний бюджет США передбачає надання 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні та 150 мільйонів доларів на співпрацю в галузі безпеки з країнами Балтії. Документ також передбачає виділення чотирьох мільярдів доларів для Європейської оборонної ініціативи, яка спрямована головним чином на стримування російської аґресії.

Документ також передбачає пролонґацію чинного вже кілька років обмеження на співпрацю Пентаґону та Міністерства оборони Росії, а також заборону використання бюджетних коштів для «виконання будь-яких дій, у рамках яких визнається суверенітет Росії над Кримом». Окрім того, бюджет передбачає виділення понад семи мільярдів доларів на програми, пов'язані з реґіонами Індійського та Тихого океанів. До документа також увійшли положення про створення комісії для вивчення американської військової кампанії в Афганістані та заборону на передачу коштів та ресурсів Пентаґона радикальному руху «Талібан».

У фінальну версію документа не увійшла згадка про санкції проти газогону «Північний потік-2», поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг, а також санкції проти 35 фізичних осіб – російських чиновників та урядовців, великих бізнесменів, громадських діячів та журналістів. Передбачалося, що серед інших до списку санкцій потраплять російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін, голова Центробанку Ельвіра Набіулліна та керівник «Газпрому» Олексій Міллер. Попередню версію, що включає ці санкції, схвалила Палата представників у Конґресі США, але потім вона не пройшла затвердження в Сенаті.