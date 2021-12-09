У Бориславі відкрили пам’ятник винахіднику гасової лампи.

 

У Бориславі відкрили пам’ятник Йогану Зегу, винахідникові гасової лампи, автору технології рафінування і переробки нафти та першому аптекареві міста. Про це сьогодні, 9 грудня, повідомили у Бориславській міській раді.

 

 

Пам’ятник роботи скульптора Романа Кикти, який переміг на міському конкурсі, відкрили на вул. Шевченка, 12 у центрі Борислава біля аптеки, де працював Йоган Зег.

 

«Сьогодні в нашій територіальній громаді відбулася приємна подія: урочисте відкриття пам’ятника Йогану Зегу – першому аптекарю Борислава, винахідникові методу рафінації нафти, особистості, яка змінила світ, яка задала новий вектор у розвиток тієї епохи. Пам’ятник споруджено в рамках реалізації проєкту "Нафтова колиска Європи: забута історія України та Польщі" за Програмою транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь.

 

Але кожен фініш – це лише початок чогось нового… Наше наступне завдання для реалізації – спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку в м. Бориславі», – зазначив міський голова Ігор Яворський.

 

«Проєкт OilCradle має на меті привернути увагу колишніх місць видобутку нафти (Борислав та Санок) через створення впізнаваного туристичного бренду та нових туристичних продуктів на основі їхнього минулого. На основі досліджень архівних матеріалів створять альбом про історію нафтової промисловості в двох містах, карти із позначенням місць, пов’язаних з нафтовою промисловістю, та спільний вебсайт з електронним каталогом», – зазначено в описі проєкту.

 

 

Іншому співвинахіднику гасової лампи Ігнацію Лукасевичу пам’ятник відкриють 16 грудня у школі Страхоцина (Польща). Сайт та альбом теж невдовзі презентують. Для реалізації проєкту було виділено 66 659 євро, із яких 90% витрат оплатив ЄС, а 10% – самі учасники з місцевих бюджетів.

 

Нагадаємо, у січні 2021 року в Бориславі у міському парку відкрили аптеку-музей Яна Зега. Пізніше у місті відкрили туристично-інформаційний центр, який очолив краєзнавець та співрозробник туристичної стратегії міста Ігор Романюк.

 

Фото facebook.com/boryslavrada

09.12.2021

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