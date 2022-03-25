Львівських будівельників закликають відновити роботи.

Керівництво Львова закликає будівельні компанії відновлювати роботи, бо людям, які вимушено приїхали у місто, необхідне житло, і не лише тимчасове. Також у мерії розглядають варіанти будівництва котеджних містечок, під які буде виділено земельні ділянки.





«Львів до 24 лютого був тим містом, де найбільше, після Києва, будувалося житла. Тому зараз даємо чіткий меседж усім будівельним компаніям – відновлювати активні роботи, бо людям потрібне житло. Людям потрібне не лише тимчасове житло, а й житло для постійного проживання.

Також спільно з Міністерством регіонального розвитку ми вийшли на чіткий проєкт – і сьогодні виділяємо конкретні ділянки у Львові для будівництва котеджних містечок. Це будівлі, які достатньо швидко монтуються. Ми вивчаємо пропозиції від турецьких, німецьких і українських компаній, щоб вийти на оптимальний варіант. Адже люди, які приїхали, не можуть жити в школі чи спортзалі. Їм потрібно давати можливість нормально бути в Україні.

Відзначу, що ми не можемо передбачити, доки буде війна, але поки Росія є і буде нашим сусідом, вона завжди буде джерелом агресії до України. Тому ми завжди маємо бути напоготові. Ми повинні перелаштувати економіку нашої країни таким чином, щоб вона була максимально стійкою», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.



