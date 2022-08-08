У реґіонах Росії створили понад 40 підрозділів найманців для війни в Україні.

Таким чином там відбувається прихована мобілізація під виглядом формування «добровольчих» батальйонів.

Більш як у 20 реґіонах Росії представники місцевої влади займаються формуванням «іменних» підрозділів найманців для участі у війні в Україні. Про це повідомила російська газета «Коммерсант».

За підрахунками видання, з весни 2022 року влада Росії створила понад 40 таких підрозділів, головним чином – батальйонів. У деяких реґіонах формують один підрозділ, в інших — по два-три та більше. В одних випадках це мотострілкові, танкові чи артилерійські батальйони та роти, в інших – підрозділи підтримки. Найчастіше їх формують виключно із мешканців одного реґіону.

Наприклад, у Санкт-Петербурзі сформовані добровольчі загони «Кронштадт», «Нева» та «Павловськ», у Ленінградській області – «Невський» та «Ладозький». У Якутії загін найманців зветься «Боотур» (за місцевими переказами, Еллей Боотур вважається першопредком якутів). У Чувашії сформовано батальйон зв'язку «Атал» (з чуваської — «Волга»). У Пермському краї формуються мотострілецька рота «Парма» чисельністю 90 осіб та танковий батальйон «Молот» (близько 160 осіб).

У всіх реґіонах учасники добровольчих підрозділів підписують із міністерством оборони РФ договори терміном від кількох місяців і набувають статусу контрактників. Виплати, обіцяні найманцям, залежать від реґіону. Наприклад, на Омщині обіцяють зарплату 130 тисяч рублів, в інших регіонах — понад 200 тисяч, а в Пермському краї пропонують щонайменше 300 тисяч рублів. Крім того, контрактникам обіцяють різні виплати за успішне ведення бойових дій та добові у розмірі 8000 рублів «за кожен день наступу».

Як пояснив виданню на умовах анонімності обізнаний федеральний чиновник, контрактні загони формуються за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з найманцями. Реґіональну владу, за його словами, попросили надавати насамперед інформаційну підтримку, вона також допомагає фінансами та збиранням коштів на додаткове матеріально-технічне забезпечення. На запитання газети, чи не може після повернення вояків додому виникнути проблеми з такими підрозділами за місцем їхнього формування, співрозмовник відповів: «Тут уже принцип меншого зла. Та й воювати ще довго й у різних напрямках».

Таким чином у вигляді запрошення до так званих добровольчих батальйонів відбувається прихована мобілізація у десятках російських реґіонів. Оголошення постять у соцмережах, розклеюють в автобусах, сюжети про «відважних добровольців» показують на місцевому телебаченні. Телефони гарячої лінії за набором добровольців тепер показують у недільний прайм-тайм на пропагандистському шоу Дмитра Кисельова.

Тимчасом відомо, що з виплатами для найманців виникають постійні проблеми. Приміром, вояки з Чувашії скаржаться, що упродовж липня не отримували жодних грошей.