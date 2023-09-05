Викрито російську мережу, яка вербувала кубинців для участі у війні в Україні.

Влада Куби запевнила, що «займає тверду та чітку історичну позицію проти найманства».

Бруно Родріґес

Правоохоронці Куби викрили злочинну мережу з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву міністерства закордонних справ Куби.

«Міністерство внутрішніх справ виявило і веде роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до лав збройних сил, які беруть участь у воєнних операціях в Україні. Такі спроби були нейтралізовані, а щодо осіб, причетних до цієї діяльності, порушено кримінальні справи», — йдеться в повідомленні кубинського зовнішньополітичного відомства.

У кубинському МЗС також зазначили, що «вороги Куби намагаються очорнити імідж країни та подати її співучасницею дій, які ми рішуче відкидаємо».

«Куба займає тверду та чітку історичну позицію проти найманства та відіграє активну роль в ООН у засудженні цієї практики. Куба не бере участі у війні в Україні. Вона рішуче діє і діятиме проти тих, хто бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою вербування найманців, щоб кубинські громадяни використовували зброю проти будь-якої країни», – йдеться у заяві міністерства.

Міністр закордонних справ Бруно Родріґес (Bruno Rodríguez) у своєму повідомленні у Twitter зазначив: «Ми діємо проти цих спроб силою закону».

Нагадаємо, що наприкінці травня газета «Рязанские ведомости» повідомляла про те, що кілька кубинських громадян, які мешкали в Рязані, підписали контракти з міноборони Росії та вирушили воювати до України. Наразі невідомо, чи існує якийсь зв'язок між цим повідомленням та заявою кубинського МЗС.