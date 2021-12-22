Єврокомісія запустила чергову процедуру проти Польщі щодо верховенства права.

У Брюсселі заявили, що намагалися налагодити діалог із Варшавою, «але ситуація не покращується».

Європейська комісія запустила у середу, 22 грудня, чергову юридичну процедуру проти Польщі через порушення Конституційним трибуналом країни європейського права після провалу всіх спроб діалогу із Варшавою. Про це заявив на пресконференції у Брюсселі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Didier Reynders).

«Ми запустили сьогодні процедуру проти Польщі через порушення Конституційним трибуналом європейського права. Ми намагалися налагодити діалог, але ситуація не покращується», – процитувало слова Рейндерса видання Politico. Він зазначив, що Брюссель вже надіслав офіційне повідомлення владі Польщі, яка тепер має впродовж двох місяців відповісти на нього. Після цього ЄК визначить подальші кроки.

Влада Польщі заявила, що не погоджується з рішенням Європейської комісії. Зокрема прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький заявив у середу на брифінгу: «Я глибоко не погоджуюся з головною тезою такого висновку Європейської комісії. А саме з тим, що Конституційний трибунал не відповідає якимось вимогам. Він не лише відповідає всім вимогам незалежності, а й дбає про те, щоб Конституція насправді була найвищим законом Польщі». Моравецький закинув Єврокомісії, що та неправильно розуміє поділ між компетенціями країн-членів та європейських інституцій.

Нагадаємо, що ще в грудні 2017 року Єврокомісія вперше в історії Євроунії запустила санкційну процедуру щодо Польщі за порушення фундаментального принципу незалежності судової системи. Це рішення було викликане проведенням польською владою реформи судової системи. Нові норми викликали в країні хвилю протестів, а також невдоволення у багатьох європейських столицях та розслідування Єврокомісії.