Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню.

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню. Про це повідомила Світлана Онищук в інтерв'ю радіо "Західний полюс".

 

 

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що росіяни атакували ТЕС понад 12 разів.

 

"Вже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована", — каже Онищук.

 

Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення 6 котелень для соціальних обʼєктів та населення.

 

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин каже, що, найімовірніше, Бурштинська ТЕС взимку працювати не буде. Тому громаді потрібні модульні котельні, а не це треба додаткові гроші – 15 млн грн. Міський голова каже, що котельні будуть забезпечувати мешканців виключно теплом (без гарячої води). Вже зараз у місті немає теплої води.

28.06.2024

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