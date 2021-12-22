НАТО приводить сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності.

Причина цього – загроза вторгнення Росії на територію України.

 

                        генерал Тод Деніел Волтерс

 

Уперше з часу повідомлень про концентрацію російських військ на кордоні з Україною НАТО реагує конкретними заходами. Командування Північноатлантичного Альянсу розпорядилося підвищити бойову готовність своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force, NRF). Про це повідомило німецьке видання Die Welt у середу, 22 грудня, із покликом на обізнаних дипломатів в НАТО. Загальна чисельність NRF – 40 тисяч військовослужбовців.

 

За свідченням джерел, передовсім йдеться про посилення обороноздатності східноєвропейських країн-членів НАТО – Румунії, Польщі та держав Балтії.

 

З понеділка, 20 грудня, Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), що входить до структури NRF, має бути готова до розгортання в кризовому районі протягом п'яти днів замість семи днів, як це було раніше. Також інші підрозділи NRF, включно з силами спеціального призначення та військової логістики, як повідомляється, були приведені у стан підвищеної готовності. За інформацією Die Welt, відповідне рішення було ухвалено Північноатлантичною радою минулого тижня. Розпорядження видавав безпосередньо верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Тод Деніел Волтерс (Tod Daniel Wolters).

 

Нагадаємо, що ще в  жовтні почали надходити повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд висловила припущення, що Росія може вторгнутися до України на початку 2022 року. США та інші країни Заходу пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у випадку такого сценарію. Москва постійно спростовує інформацію про підготовку вторгнення в Україну і зі свого боку звинувачує НАТО в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля кордонів Росії.

 

Минулого тижня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на Схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії.

22.12.2021

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