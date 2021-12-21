Ціна на газ у Європі знову перевищила 2000 доларів.

Київ звинуватив «Газпром» у газовому шантажі Європи.

Спотова ціна на газ у Європі пробила психологічну позначку у 2000 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це у вівторок, 21 грудня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на результати торгів на біржі ICE Futures у Лондоні.

Так, вартість січневого ф'ючерсу на TTF (середньозважена за обсягом ціна газу) досягла 174,61 євро за МВт.год, що становить приблизно 2039 доларів за тисячу кубометрів. Це абсолютний рекорд за всю історію торгів. Попередній максимум був зафіксований на початку жовтня.

Причиною стрибка газових цін експерти називають те, що російська корпорація «Газпром» призупинила транзит енергоносія газогоном «Ямал-Європа». Трубопровід переведено в реверсний режим, подала аґенція Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що ця ситуація не пов’язана зі заповненням другої нитки «Північного потоку-2». «Це абсолютно комерційна ситуація», – запевнив він.

Напередодні Київ звинуватив «Газпром» у газовому шантажі Європи через відмову російського концерну збільшити транзит палива українськими трубопроводами, незважаючи на різке зростання цін на газ у Європі. «Незважаючи на захмарні ціни на газ в ЄУ і наявні вільні транзитні потужності, "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності на січень. Висновки очевидні – шантаж Європи продовжується з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку-2"», – зазначив керівник компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у пості на Facebook.