Прокуратура Польщі висунула звинувачення воякові, який втік до Білорусі.

Існує підозра, що дезертир співпрацював із білоруською розвідкою.

 

 

Польська районна прокуратура в місті Білостоці у вівторок, 21 грудня, видала постанову про висунення звинувачень військовослужбовцю Емілеві Ч. (Emil Cz.), який утік до Білорусії, і планує оголосити його в розшук. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на пресслужбу Окружної прокуратури у Варшаві.

 

«Це ще один крок, спрямований на те, щоб оголосити обвинуваченого у кримінальний розшук з метою притягнення його до кримінальної відповідальності за злочин дезертирства», – повідомила прокурорка Александра Скшиняж (Aleksandra Skrzyniarz). За її словами, тепер «дії прокуратури будуть спрямовані на розшук підозрюваного з метою здійснення за його участю процесуальних дій та притягнення до кримінальної відповідальності за скоєний злочин».

 

Рішення, ухвалене прокуратурою, стосується подання заяви за ст.339 §3 КК Польщі. Йдеться про вчинення кваліфікованої форми злочину дезертирства, який карається позбавленням волі на строк від одного до десяти років. Утім польські слідчі з’ясовують також, чи співпрацював Еміль Ч. з білоруською розвідкою. Якщо інформація підтвердиться, що він вчинив злочин проти Польської Республіки, то йому може загрожувати пожиттєве ув’язнення.   

 

Раніше Державний прикордонний комітет Білорусії поінформував, що 16 грудня поблизу кордону було зупинено чоловіка 1996 року народження. Він заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казімєжа, частини якої було перекинуто для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю під час надзвичайного стану на прикордонних територіях. Дизертир нібито заявив про свою незгоду з політикою, яку проводить Польща щодо міґраційної кризи, і «практикою негуманного поводження з біженцями». Польський вояк, за твердженням білоруської влади, попросив політичного притулку в Білорусі.

 

Міністерство оборони Польщі підтвердило зникнення свого солдата Еміля Ч. (Emil Cz.) на східному кордоні країни. Оперативний командувач польських збройних сил генерал Томаш Петровський (Tomasz Piotrowski) заявив, що Варшава добиватиметься того, щоб солдат, який утік до Білорусі, був притягнутий до відповідальності за дезертирство. «У військовослужбовця в Польщі були поважні проблеми зі законом, а втеча до Білорусі – спроба уникнути покарання», – зазначив генерал.

21.12.2021

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