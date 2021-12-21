США виставили вимоги для перемовин з Росією щодо гарантій безпеки.

Передовсім ідеться про військову деескалацію біля кордонів України.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) у телефонній розмові з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим заявив про готовність Вашінґтона вести перемовини з Москвою щодо запропонованого Кремлем пакету гарантій взаємної безпеки. Утім Салліван відразу ж зауважив, що необхідною передумовою для початку розмов має стати деескалація ситуації на кордоні з Україною. Про це повідомило американське видання The Hill з покликом на заяву Білого дому, опубліковану в понеділок, 20 грудня, за підсумками розмови Саллівана та Ушакова.

«Салліван чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та враховувати наші побоювання з приводу дій Росії та проходити за повної координації з нашими європейськими союзниками та партнерами. Також він зазначив, що суттєвий поступ може статися лише в умовах деескалації, а не ескалації», – наголошується у документі.

При цьому, за словами радника американського президента, Сполучені Штати «готові до дипломатичної взаємодії через різні канали, включно з двосторонніми контактами, Рада НАТО-Росія та ОБСЄ».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що під час чергової телефонної розмови Ушаков та Салліван «продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проєктах документів і раніше переданих американській стороні». Обговорення, за його словами, мало «діловий та прагматичний характер, умовлено про продовження контактів».

Це вже друга розмова Саллівана з Ушаковим менш ніж за тиждень.

Нагадаємо, що минулого тижня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на Схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії.