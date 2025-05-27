Остаточно схвалено створення фонду Security Action for Europe на 150 млрд євро.

Фонд дозволить ЄУ надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту.

Міністри закордонних справ країн – членів Європейської Унії схвалили створення європейського оборонного фонду Security Action for Europe (SAFE) у розмірі 150 мільярдів євро. Рішення було ухвалене під час зустрічі міністрів у Брюсселі у вівторок, 27 травня. Про це повідомило Polskie Radio24.

SAFE – це новий фінансовий інструмент Євроунії, який підтримуватиме ті держави-члени, які бажають інвестувати у виробництво оборонної промисловості через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

«Ми ухвалили першу масштабну програму інвестицій в оборону на рівні ЄУ вартістю 150 мільярдів євро. Це успіх не лише головування (Польщі в Раді Євроунії, – ред.), а й ЄУ в цілому. Це безпрецедентний інструмент, який посилить наші оборонні можливості та підтримає нашу оборонну промисловість. Що більше ми інвестуємо в нашу безпеку й оборону, то краще ми стримуємо тих, хто бажає нам шкоди», – заявив міністр Польщі у справах Євроунії Адам Шлапка (Adam Szłapka).

SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Мета фонду полягає в тому, щоб збільшити виробничі потужності, забезпечити наявність оборонного обладнання.





Крім того, SAFE дозволить ЄУ надавати подальшу підтримку Україні, залучаючи її оборонну промисловість до цього інструменту з самого початку його функціонування.

Кредити з фонду SAFE є дешевими, а погашення відтерміновано на 10 років і розтягнуто до 2070 року. Це умови, які жодна європейська компанія не змогла б отримати на вільному ринку.