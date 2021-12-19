«Геополітичною помилкою» назвав віцеканцлер Німеччини «Північний потік-2».

Роберт Габек заявив, що у разі військового конфлікту між Росією та Україною високою є ймовірність того, що газогін так і не буде запущений.

Віцеканцлер та міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Herr Habeck) назвав згоду на побудову газогону «Північний потік-2» геополітичною помилкою Німеччини. Про це він заявив у інтерв'ю авторитетній німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Габек, котрий є співголовою партії «Союз90/Зелені», зазначив, що всі країни Європейської Унії, окрім Німеччини та Австрії, завжди були проти будівництва газогону. «Тепер же газогін збудований. Досі не з’ясоване питання, чи зможе він розпочати роботу. З цього питання потрібно ухвалювати рішення відповідно до європейського та національного законодавства», – заявив віцеканцлер.

Габек нагадав, що «Північний потік-2» повинен відповідати правилу анбандлінгу, за яким компанії, які займаються видобутком ресурсів, не мають права їх транспортувати. «Проте щодо російського газогону це правило досі не виконано», – зауважив він.

Крім того, Габек заявив, що у разі військового конфлікту між Росією та Україною високою є ймовірність того, що «Північний потік-2» так і не буде запущений. «Будь-яка нова військова аґресія не може залишитися без жорстких наслідків. Тут не може бути обмежень щодо обмірковування тих чи інших заходів», — сказав політик.

Габек, як і всі німецькі «зелені», завжди виступав з критикою «Північного потоку-2». Він стверджував, що цей газогін ніколи не був комерційним, економічним проєктом. Політик заявляв, що будівництво російського трубопроводу мало насамперед стратегічний характер.