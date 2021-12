Вино до бесіди

Кілька днів тому фейсбук підкинув мені спогад п’ятирічної давности, який був нічим іншим як спробою виправдати свій сезонний пієтет до кріплених вин. Допис цей мав назву «Час на міцніше» і пов’язував наростаюче бажання зігріти себе келишком-другим порто, мадери чи хересу (але не всіма відразу) з настанням холодів. Без каяття за свої особливі почуття до згаданих трунків спробую знову увійти в цю ріку (португальською вона зветься Дору) і довгим грудневим вечором вдатись до короткої рефлексії про ці міцніші, ніж зазвичай вина.

До розуміння порто, хересу чи мадери потрібно дорости. І мова тут зовсім не про ствердну відповідь на питання у винарні «чи вам вже виповнилось 18 років?». Власне часте споживання цих вин у молодому віці становило ризик викривлення уявлення про їх призначення. І без систематичної праці над вдосконаленням власної культури споживання вина можна було зійти на манівці недооцінки їхнього алкогольного потенціалу. На щастя, перезавантаження нашого ринку вина і офіційні зобов’язання стосовно використання захищених географічних зазначень, перервали підживлення багаторічного стереотипу про майже виняткову марґінальність споживачів порто чи мадери. Берусь припустити, що зникнення з ринку безсоромних підробок під назвою «портвейн» (виношу за дужки колишні вина з означенням «марочне») і реальна ціна справжнього порто формують йому вже цілком іншу репутацію серед винолюбів молодшої генерації.

Ми, а говорю тут про себе і своїх друзів з дев’яностих, вивчали ці вина не за оригінальними зразками. Мали справу, зазвичай, з копіями. А, як це буває з копіями, бувають вони більш чи менш майстерні, але, що гірше, траплялася часом і цілковита халтура. Проблемою була відсутність оригіналів аби скласти вичерпну порівняльну характеристику. Портвейни, хереси і мадери з попереднього суспільного укладу залишили по собі цілий пласт усного фольклору, а часом і потрапляли до творів живих класиків, як от вино – дійова особа у одній з п’єс ЛП: «Портвейн, напій, який Іван Опанасович і Гриць Якович п’ють вранці, вдень, ввечері, а також вночі». Був час, коли всі ці три вина привезені в цистернах з різних кутків колишнього Союзу розливали в пляшки у Львові. Чим не місто – порт? Тут подолаю спокусу вдатися в розлогі екскурси всіма тими Лівадіями, Агдамами, Яловенями і іншими південними берегами. Там було добре і легко, але… корабель пливе, і вони вже ледь видніються тонесенькою смужкою на горизонті. Тому спогади про вино з минулого залишмо на іншу оказію, а зараз повернемось до тези, винесеної в заголовок.

Попри рекомендації експертів щодо поєднання порто з сиром Стілтон , мадери з чорним шоколадом, а хересу з підсмаженим мигдалем, які не збираюсь заперечувати, все ж вважаю ці три вина максимально «самостійними». Цей термін вживають до добрих вин, які володіють такими відмінними органолептичними характеристиками , що «приглушувати» їх навіть вишуканою їжею було б непорозумінням. Різні стилі і характеристики порто і мадери, а особливо хересу передбачають деколи їхню місію як «розігрів» травної системи перед трапезою. Зокрема Jerez Manzanilla чи Madeira Sercial найчастіше подаються в якості аперитиву. Багато порто, мадери і хересу споживаються як складові коктейлів. Натомість класичне призначення цих вин – підтримка бесіди після. Після того як спожили страви і завершили справи, після того як заснуть діти, як розгоряться дрова в каміні, як надивитесь на монотонне спадання снігу за вікном, як почнете ділитися спогадами з друзями. Самостійність доброго порто чи хересу немає потреби підкреслювати будь чим, крім як добрими словами в доброму товаристві. Ця самостійність оперта на доданий свого часу винний дистилят, який за роки витримки «всотався» у вино і зберіг природну солодкість винограду. Для мене такі вина – музика для дорослих. У склянці з Late Bottled Vintage Port мені звучить «It was a very good year» Сінатри, Jerez Pedro Ximenez обволікаючим контральто Даяни Крол нагадує «I'm getting hungry, peel me a grape», а в Madeira Boal вчувається «Sodade» Сезарії Евори, хоча, подейкують, що при житті Босонога Діва преферувала дещо міцніші від мадери напої.

Свідомо оминаю численні технологічні особливості виготовлення порто, хересу і мадери і критерії розпізнавання їх стилів. Крім технології та енології дуже важливою рисою цих вин є їхня «британськість». Історії транспортування до Англії чи її тодішніх колоній значною мірою сформували їхні характеристики. Херес стоїть трохи осібно, закорінений у свою іспанську традицію, але для винолюбів Великої Британії важить дуже багато і в цій країні навіть отримав своє друге ім’я (чи псевдонім). Порто і мадера не мають такої популярності в себе на батьківщині, в Португалії, як серед підданих Їі Величности. Порто фактично був створений цілеспрямовано для британського ринку. Другим за значенням ринком цих вин є Сполучені Штати, де вони опинились і прижились ще до проголошення незалежності, яку, кажуть, Джеферсон привітав піднявши келих мадери. У минулорічному інтерв’ю для Forbes Джордж Сендман, власник одного з найвідоміших брендів порто, хересу і мадери Sandeman, розповідав про відродження інтересу до порто у Сполучених Штатах, зокрема серед аудиторії міленіалів, а навіть більше міленіалок.

Часте споживання такого вина в першу чергу через його міцність , передбачає ще й трохи прохолодніше, ніж в Іспанії чи Португалії підсоння. Можливо острівні кліматичні умови сприяли популярності порто, хересу і мадери в Англії. Льюїс Керрол писав свого часу про те, що «добрий порто гріє старі кості». Хоча, напевне, справа не лише у вогкій прохолоді, але про це краще знають хіба самі англійці.

У Великій Британії порто і херес, даруйте, шері, в особливий спосіб зустрічаються зі ще одним легендарним модератором бесід – віскі. Вірніше «створюють простір» для витримки окремих сортів, які дозрівають у бочках, що перед тим спорожнили від порто чи хересу. А також херес там традиційний напій на Різдво, а ще пару століть тому англійці створили традицію дарувати новонародженим хлопчикам мало не дожиттєвий запас порто, т.зв. pipe of port. Але зупинюсь у перераховуванні вичитаних фактів про порто у Великій Британії, бо якраз англійська історія і культура споживання «зміцнених» вин для мене досі залишається невивченою. Вимушений зізнатись, що ніколи не бував на Британських островах.

І якщо би в Об’єднаному Королівстві існувала винна резиденція для вивчення феномену порто, хересу і мадери (чи бодай одного з них трьох) в англійській культурній традиції, то я б наполегливо працював, аби туди потрапити. Вибрався б на пару найбільш сльотавих місяців і був би дуже ретельним у пошуковій роботі в бібліотеках, а особливо в польових дослідженнях. Не факт, що вдалось би потім написати книжку, але безсумнівно привіз би багато історій. Для бесід.