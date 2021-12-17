Колишній дослідник історії Львова працює на пропагандистський російський телеканал RT.

Львівські інтелектуали впізнали в експертові на телеканалі російської пропаганди «Russian Today» колишнього колегу Таріка Амара, котрий досліджував воєнну та повоєнну історію міста. Про це у своєму дописі зазначив історик-початківець, студент Українського католицького університету Михайло Мартиненко.

«Тарік Амар. Відомий у вузьких колах дослідник, особливо у тих, хто вивчає історію Львова в ХХ ст. Колись він був директором Центру міської історії. Працював у Колумбійському університеті в США. Писав статті та книжку про воєнний та повоєнний Львів, Голокост та пам'ять про нього. Можна сказати, був колегою по цеху (ключове слово – був). Як писав – питання інше», – розповів Михайло Мартиненко.

На телеканалі «Russian Today», за його словами, Тарім Амір у якості експерта широкого профілю: від ізраїльсько-палестинського конфлікту до британського флоту в Чорному морі з’явився кілька місяців тому.

«І от саме зараз, коли до російсько-українського кордону підтягуються все нові і нові ешелони та колони російських військ, готових за першим сигналом рушити в наступ на територію України, цей «дослідник» виписує на RT про «злочини Києва» проти (майже дослівна цитата) «слабких повстанців на Донбасі». За що Амару, звісно, заготовлений окремий казанок в пеклі.

Мораль. Рано чи пізно кар'єра професійних «борців з етнонаціоналізмом» може скотитись саме туди. До рівня «експерта» в «RT», – зазначив молоди історик.

Зазначимо, американський історик Тарік Сиріл Амар який до того очолював Центру міської історії Центрально-Східної Европи, наприкінці 2018 року відмовився від врученої нагороди Львівської міськради посилаючись на те, що Степана Бандеру вважає фашистом.

«У мене є нагорода від міста Львова, яку мені вручили після мого перебування там як голови Центру міської історії. Хочу, щоб усі знали, що я її повертаю. Мені не потрібні нагороди від міста в якому возвеличують Степана Бандеру, фашиста», – написав тоді Тарік Амар.

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