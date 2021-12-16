У Франківській мерії закуповують новорічні подарунки без тендерів.

Підрозділи Івано-Франківської міської ради без тендерів закупляють у місцевої підприємиці новорічні подарунки на понад 430 тисяч гривень. Для цього із нею уклали десять прямих договорів, повідомило «Досьє ІФ».

За даними порталу Clarity Project, усі 10 договорів з місцевою підприємицею Марією Яківною Фурсою структурні підрозділи виконкому Івано-Франківської міськради підписали у грудні 2021 року. Вартість укладених станом на 14 грудня договорів сягає 430 тисяч 526 гривень. За ці кошти в мерії отримають 4 тисячі 969 комплектів новорічних подарунків та ще 223 кг солодощів.

За даними видання, окрім підрозділів соціальної та освітньої сфери, відповідні закупівлі проводили непрофільні Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики, Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, Департамент благоустрою та Департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста.

Така ситуація могла бути викликана потребою організувати закупівлю без проведення тендерних процедур, розділивши кошти між підрозділами виконкому.

Слід зазначити, що 67-річна підприємиця, яка буде поставляти кондитерські вироби для мерії, протягом останніх чотирьох років не мала досвіду участі в тендерних процедурах чи підписання прямих договорів з бюджетними організаціями та органами влади.

Фото galka.if.ua