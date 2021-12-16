Сертифікацію «Північного потоку-2» відклали ще на пів року.

Компанія  Nord Stream 2 AG досі не створила дочірньої фірми в Німеччині, яка мала б отримати всі активи та права управління газогоном.

 

 

Федеральна аґенція мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) не зможе сертифікувати газогін «Північний потік-2» на початку 2022 року. Про це повідомив німецький телеканал ARD з покликом на інформацію регулятора. Завершення процесу відкладається принаймні на пів року.

 

Нагадаємо, що сертифікацію оператора газогону – зареєстровану в Швейцарії компанію  Nord Stream 2 AG, яку мали закінчити не пізніше восьмого січня 2022 року, було припинено в середині листопада. Після цього компанія повідомила, що має намір створити у Німеччині дочірнє незалежне підприємство, яке отримає всі активи та права управління.

 

Президент BNetzA Йохен Гоманн (Jochen Homann) зазначив, що аґенція впродовж місяця так і не отримала від Nord Stream 2 AG документів, необхідних для розгляду запиту.

 

Раніше заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії, яка увійшла в нову урядову коаліцію, Александр Ґраф Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) зазначав, що газогін «Північний потік-2» підключать до європейської газорозподільної мережі не раніше ніж у вересні 2022 року.

 

Після сертифікації BNetzA документи ще мають надійти до Європейської Комісії, яка матиме два місяці для ухвалення рішення. Однак у разі потреби процес можуть пролонґувати ще на два місяці.

16.12.2021

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