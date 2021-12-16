Зеленський: Росія сама підштовхнула Україну в НАТО.

 

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що саме Росія, розпочавши війну 2014 року, підштовхнула рух України до членства в Північноатлантичному Альянсі.

 

 

Про це Зеленський заявив під час спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

 

“Після 2014 року, після початку війни, я вважаю, що в принципі Росія підштовхнула Україну в НАТО. Вважаю, що сьогодні саме Росія прокладає той складний шлях України в НАТО”, – сказав керівник держави.

 

Він розповів, що саме з початком російської агресії в Україні зростає підтримка громадянами євроатлантичної інтеграції.

 

Зеленський констатував, що Росія використовує інструменти тиску й шантажу і проти України, і проти країн-членів НАТО.

 

"Те, що нині відбувається на тимчасово окупованому півострові Крим та на Донбасі, навколо кордонів України та в Чорному й Азовському морях, варто розглядати в комплексі з іншими гібридними елементами, які російська сторона використовує для шантажу й тиску на нашу державу та на демократію", – сказав Президент.

 

З його слів, ідеться, перш за все, про "використання мігрантів як зброї, створення штучної енергетичної кризи, поширення хвиль дезінформації, здійснення кібератак".

 

"Дуже показовим є те, що саме перелічені мною виклики – це елементи загального сценарію з дестабілізації в регіоні, в Україні, цілому в Європі. Їх мета – дестабілізувати ситуацію на кордонах з НАТО, створити в суспільстві наратив щодо слабкості НАТО, слабкості союзників, заблокувати євроатлантичну інтеграцію України", – заявив Зеленський.

 

Президент додав, що Україна неухильно дотримується євроатлантичного напрямку зовнішньої політики.

 

"Наш євроатлантичний курс залишається незмінним, його підтримка в українському суспільстві зростає", – констатував Зеленський.

 

Президент подякував генсеку НАТО "за чіткий сигнал", що питання членства в Альянсі – це питання відносин України та країн НАТО. При цьому він висловив сподівання, що і надалі держави НАТО будуть виходити з цих позицій, "не піддаючись на погрози та будь-які червоні лінії, які малюють інші сторони".

 

"У 1997 році під час саміту в Мадриді Україна та держави-члени НАТО підписали хартію про особливе партнерство. Цей документ зафіксував високий рівень партнерства між нами та високий спектр взаємодії. Наступного року минає 25 років від укладення цього документа, і знову саміт НАТО відбувається в Мадриді. Я бачу в цьому не лише символізм, а і вікно можливостей", – підкреслив Президент.

 

Єнс Столтенберг заявив, що нова стратегічна концепція НАТО, котру мають ухвалити наступного року під час саміту альянсу у Мадриді, відобразить важливість співпраці НАТО з партнерами, а також право кожної суверенної держави обирати, частиною якої організації з безпеки вона прагне бути.

 

 

"Ми розпочали процес розробки та погодження нової стратегічної концепції, і зараз зарано передбачати будь-які висновки щодо цього, але я переконаний, що в новій Стратегічній концепції ми висловимо дуже потужну підтримку для тісного співробітництва між НАТО і партнерами, включаючи Україну. Я також очікую, що союзники зможуть чітко підтвердити принципи щодо права будь-якої суверенної держави обирати свій шлях, як і Україна також обрала свій шлях, включаючи те, частиною якої організації з безпеки вона хоче бути", – сказав керівник Альянсу.

 

Він наголосив, що необхідність розвитку нової Стратегічної концепції НАТО пов’язана із тим, що за десять років, що минули з моменту ухвалення попереднього стратегічного документу, світ дуже суттєво змінився.

 

"Одна із речей, що змінилися, – це поведінка Росії. В чинній Стратегічній концепції ми згадуємо Росію як стратегічного партнера. Але з тих пір ми бачили агресивні дії Росії, ми бачили, як вона здійснює інтервенцію до сусідів, ми бачили, як Росія незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізувати схід України. Ці зміни повинні бути відображені у новій Стратегічній концепції НАТО", – підкреслив Столтенберг.

 

Він зауважив, що НАТО розглядає як велику цінність можливість співпрацювати з такими партнерами, як Україна.

 

"Ми у більшій безпеці, якщо тісно співпрацюємо одне з одним. Це важливо для НАТО, це є важливим для України. Разом ми працюємо над тим, як вирішити конфлікти та суперечності мирними засобами, а не використанням сили. Тож я очікую, що наступна Стратегічна концепція НАТО буде передбачати тісніші контакти з такими партнерами, як Україна", – резюмував генеральний секретар альянсу.

 

 

16.12.2021

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