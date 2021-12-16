Зміцнення Сі–Путінської антанти

Фонтануючі ремарки під час відеозустрічі президента Росії Владіміра Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна у середу знову привернули увагу до дещо нехтуваної теми: посилення стратегічних відносин між двома найвпливовішими геополітичними конкурентами Америки. Москва і Пекін десятиліттями трималися один від одного з дистансом, але в міру зменшення стабільності світу обоє бачать реґіональні переваги від згортання американської могутності та процвітання.

«Китайсько-російські відносини пройшли через різні випробування, щоб продемонструвати нову життєздатність», – зазначає у звіті за підсумками обговорення міністерство закордонних справ Китаю. Додавши, що «Росія буде найвідданішим прихильником законної позиції китайського уряду стосовно пов’язаних з Тайванем питань». У своєму вступному слові Путін привітав «нову модель співпраці» між двома країнами. На початку наступного року він поїде до Пекіна та особисто зустрінеться з Сі.

Це більше, ніж просто розмова. Спільні військові навчання двох держав набирають обертів, включаючи жовтневу військово-морську демонстрацію в Японському морі. Російські та китайські військові літаки з 2019 року неодноразово вторгаються в повітряний простір Південної Кореї, останній раз – минулого місяця. Після захоплення Криму в 2014 році Москва збільшила поставки військової техніки Пекіну.

Цим країнам не потрібно виступати єдиним стратегічним фронтом, щоб поставити під загрозу американські інтереси. Вони можуть зробити це, наступаючи одночасно на різних фронтах в надії послабити американську міць.

Військова криза, яку Путін спровокував стосовно України, працює на користь Сі, відволікаючи увагу США від захисту Тайваню. І якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія. Війна в одному реґіоні може спровокувати конфлікт в іншому.

Обидві держави також принципово підтримують Іран, оскільки Тегеран бореться з санкціями США проти своєї ядерної програми. Нова оборонна угода Путіна з Індією також йде на користь Китаю, віддаляючи Індію від США.

Зміцнення антанти між Пекіном і Москвою підкреслює зростання загроз очолюваному Сполученими Штатами міжнародному порядку. Нова реальність означає, що США повинні зміцнювати власні альянси, а також прискореними темпами створювати військовий та кібернетичний захист, який може протистояти цьому щораз небезпечнішому світу.

Редакційна стаття

The Xi-Putin Entente Rises

The Wall Street Journal, 16.12.2021