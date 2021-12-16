Зміцнення Сі–Путінської антанти

 

Фонтануючі ремарки під час відеозустрічі президента Росії Владіміра Путіна та президента Китаю Сі Цзіньпіна у середу знову привернули увагу до дещо нехтуваної теми: посилення стратегічних відносин між двома найвпливовішими геополітичними конкурентами Америки. Москва і Пекін десятиліттями трималися один від одного з дистансом, але в міру зменшення стабільності світу обоє бачать реґіональні переваги від згортання американської могутності та процвітання.

 

«Китайсько-російські відносини пройшли через різні випробування, щоб продемонструвати нову життєздатність», – зазначає у звіті за підсумками обговорення міністерство закордонних справ Китаю. Додавши, що «Росія буде найвідданішим прихильником законної позиції китайського уряду стосовно пов’язаних з Тайванем питань». У своєму вступному слові Путін привітав «нову модель співпраці» між двома країнами. На початку наступного року він поїде до Пекіна та особисто зустрінеться з Сі.

 

Це більше, ніж просто розмова. Спільні військові навчання двох держав набирають обертів, включаючи жовтневу військово-морську демонстрацію в Японському морі. Російські та китайські військові літаки з 2019 року неодноразово вторгаються в повітряний простір Південної Кореї, останній раз – минулого місяця. Після захоплення Криму в 2014 році Москва збільшила поставки військової техніки Пекіну.

 

Цим країнам не потрібно виступати єдиним стратегічним фронтом, щоб поставити під загрозу американські інтереси. Вони можуть зробити це, наступаючи одночасно на різних фронтах в надії послабити американську міць.

 

Військова криза, яку Путін спровокував стосовно України, працює на користь Сі, відволікаючи увагу США від захисту Тайваню. І якщо Китай почне стріляти в Азії, Москва може розрахувати, що їй з більшою ймовірністю зійде з рук її власна територіальна експансія. Війна в одному реґіоні може спровокувати конфлікт в іншому.

 

Обидві держави також принципово підтримують Іран, оскільки Тегеран бореться з санкціями США проти своєї ядерної програми. Нова оборонна угода Путіна з Індією також йде на користь Китаю, віддаляючи Індію від США.

 

Зміцнення антанти між Пекіном і Москвою підкреслює зростання загроз очолюваному Сполученими Штатами міжнародному порядку. Нова реальність означає, що США повинні зміцнювати власні альянси, а також прискореними темпами створювати військовий та кібернетичний захист, який може протистояти цьому щораз небезпечнішому світу.

 

 

Редакційна стаття
The Xi-Putin Entente Rises
The Wall Street Journal, 16.12.2021

 

16.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Замість свята
Люба Ільницька
Це не мистецтво зі спільнотою і не перформативний спосіб існування в театрі, тут комунікація між учасниками події відбувається на засадах не співпраці – а зустрічі, не тривалого процесу взаємопізнання – а цінності моменту і контакту.
15.12.21 | | Штука
Небезпечне слабшання Росії та Китаю
Ендрю Мічта
Ризик війни виникає не тому, що Росія та Китай сильні, а тому, що вони передбачають зникнення своїх переваг, які, на їхню думку нині мають.
15.12.21 | | Дискурси
Зіткнення цивілізацій
Юрій ПІДЛІСНИЙ
Вашингтон, Брюссель, Пекін і Москва прагнуть підсилити свої позиції. Вони поводять себе як центри притягання не лише з військового, політичного та економічного, а й зі світоглядного погляду.   
15.12.21 | | Галичина
Те, для чого немає слів
Наталка РИМСЬКА
Вона перетворила приватні історії на універсальні розповіді про людей у межових ситуаціях. На жаль, такий досвід актуальний — ми переживаємо війну на території України. Можливо, для когось буде легше собі порадити, прочитавши це. Саме тому Іда Фінк дуже важлива для нас і дуже наша.
14.12.21 | | Штука
Історія Європи (ХІІ)
Артуро Перес-Реверте
Можливо, в історії людства ніколи не було когось такого ж розумного, як греки у V ст. до народження Христа, коли тогочасні Афіни були інтелектуальним центром усього.
14.12.21 | | Дискурси
Поки що на словах
Юрко ТИМЧУК
Не добре, коли впливаєш на події, як глядач в театрі впливає на перебіг вистави. Але соціально активний театрал може запастися несвіжими помідорами, а там, де Мельпомена відсутня, можна вжити і щось важче. Огляд подій тижня в Україні.
14.12.21 | | Україна
Життя виникло на водневій енергії
Дослідники реконструювали метаболізм останнього універсального спільного предка, LUCA: майже всі хімічні етапи, які використовувало первісне життя для з'єднання молекулярних будівельних блоків клітин, є реакціями вивільнення енергії, джерелом якої є водень.
13.12.21 | | Наука
Новий альбом квартету «DUDALIS» 
Роксоляна Гавалюк
Презентаційний концерт CD–альбому «Chromatica» у виконанні квартету українських хроматичних флейт «DUDALIS» переконав, що для ніжних поздовжніх флейт немає непідвладних мистецьких висот, якщо вони в руках справжніх майстрів.
13.12.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.