Трамп призупинив запровадження мит для більшості країн.

Він оголосив 90-денну паузу щодо країн, які не відреагували заходами у відповідь.

 

 

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 9 квітня, про призупинення на 90 днів введення додаткових торговельних мит для більшості країн світу, а саме для тих, хто не відреагував заходами у відповідь проти Вашінґтона. Протягом цього періоду для цих країн діятиме «суттєво знижений тариф» у розмірі 10%. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трамп у його соцмережі Truth Social.

 

Американський президент зазначив, що понад 75 країн світу закликали США провести перемовини з питань торгівлі та торговельних бар'єрів і не здійснили щодо Сполучених Штатів жодних дій у відповідь. «Я санкціонував 90-денну паузу і суттєве зниження взаємного тарифу протягом цього періоду до 10%», – додав американський лідер. Для яких саме країн буде зупинено запровадження мит, глава Білого дому не уточнив. За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, мита у розмірі 10% діятимуть для всіх країн, окрім Китаю.

 

При цьому сам Трамп, коментуючи своє рішення, фактично визнав, що ситуація на ринках вплинула на відмову від запровадження жорстких глобальних тарифів. «Я подумав, що люди трохи перегнули палку. Вони починають нервувати, знаєте, починають нервувати, трохи боятися. Треба бути гнучким», – сказав він на зустрічі з журналістами.

 

Одночасно Трамп заявив про ще більше підвищення митних зборів на імпорт з Китаю – до 125% замість 104%, що діяли на даний момент. При цьому він звинуватив Пекін у неповазі до світових ринків.

 

«У зв'язку з неповагою, яку Китай виявляє до світових ринків, я піднімаю тарифи, що стягуються США з Китаю, до 125%, з негайним набранням чинності. У якийсь момент, сподіваюся, у найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що обдирати США та інші країни більше не можна і неприйнятно», – написав він у Truth Social.

09.04.2025

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