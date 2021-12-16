Сенатори США виступили за додаткове військове фінансування України.

Вони також вимагають закріпити за Росією статус «держави-спонсора тероризму».

 

 

Дев'ять американських сенаторів-республіканців виступили з пропозицією надати Україні в 2022 році 450 мільйонів доларів на зміцнення її обороноздатності. Інформація про це була оприлюднена в середу, 15 грудня, на сайті сенатського Комітету з міжнародних відносин, а також на офіційних сайтах сенаторів-підписантів  – Роба Портмана (Rob Portman), Марка Рубіо (Marco Rubio), Джима Ріша (Jim Risch), Джима Інгофа (Jim Inhofe), Пета Тумі (Pat Toomey), Джона Барассо (John Barrasso), Джона Корніна (John Cornyn), Тома Коттона (Tom Cotton). 

 

«Оскільки Україна стикається з черговим скупченням російських військ на кордоні та загрозою вторгнення в середині січня, Сполучені Штати повинні робити все можливе прямо зараз, щоб стримати Росію та надати Україні постачання та підтримку, необхідні для самостійного захисту. Ми не можемо сидіти склавши руки і чекати, не реагуючи на російську аґресію. Конґрес має продовжувати рішучу підтримку українського народу та його права на суверенітет і самооборону», – зазначив сенатор Ріш, репрезентуючи законопроєкт. 

 

Сенатор Рубіо в своєму виступі закинув президентові Джо Байдену бездіяльність у справі допомоги Україні в захисті від російської аґресії: «Бажання президента Байдена піти на поступки Путіну не тільки ставить під загрозу українців, але й сприяє аґресії Кремля в реґіоні загалом. На жаль, ця модель умиротворення не нова — це та сама невдала стратегія, яку використовувала адміністрація Обами багато років тому. Настав час визнати, що так звані експерти з зовнішньої політики адміністрації Байдена мають намір повторити ті самі помилки минулого». 

 

Пропозиції об'єднані у «Акт, який гарантує Україні незалежність шляхом зміцнення її оборони» (Guaranteeing Ukraine's Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act). Згідно зі законопроєктом, необхідно «затвердити виділення $450 млн іноземного військового фінансування Україні на 2022 рік». Також передбачається надання президентові «додаткових повноважень у разі, якщо він використає всі засоби для підтримки України». Окрім того, американські законодавці мають намір посилити санкції щодо «Північного потоку-2». Сенатори також вимагають закріпити за Росією статус «держави-спонсора тероризму».

16.12.2021

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