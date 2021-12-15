ЄС готовий відігравати активну роль у вирішенні конфліктів у країнах "Східного партнерства".

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз готовий відігравати активну роль у запобіганні та вирішенні конфліктів у країнах-учасницях політики "Східного партнерства".

Про це Мішель сказав у своєму виступі під час саміту "Східного партнерства", повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

Президент Євроради підкреслив, що "затяжні конфлікти у регіоні залишаються фундаментальною проблемою".

"Вони потребують нових зусиль для їх вирішення відповідно до принципів та норм міжнародного права. Ми готові відігравати активну роль у запобіганні та вирішенні конфліктів", – заявив він.

Президент Європейської ради констатував, що на нинішньому саміті відсутня Білорусь, яка призупинила свою участь у політиці "Східного партнерства", але для неї "є порожній стілець як символічне місце".

"Декілька днів тому я разом із верховним представником Жозепом Борреллем зустрівся з представниками білоруської демократичної опозиції. Я чув про їхню особисту боротьбу і бачив їхню хоробрість. Ми єдині в нашій підтримці білоруського народу та його прагнення до демократичного майбутнього", – запевнив він.

"Сьогодні ми хотіли б чітко заявити про нашу прихильність "Східному партнерству". Про впевненість і гордість за все, що ми досягли… і все, чого ми досягнемо. У ці напружені часи співпраця та солідарність як ніколи актуальні та необхідні. А наше Східне партнерство забезпечує міцну основу для вирішення ключових питань, що становлять спільний інтерес", – заявив Мішель.

Президент Євроради наголосив, що країни-учасниці ініціативи – "не лише сусіди, а й справжні партнери". "Ми розвиваємо наше партнерство, незважаючи на виклики – від економічних криз та збройних конфліктів до COVID-19. Цей саміт – нова можливість активізувати зусилля щодо реформування та сприяти відновленню й стійкості наших суспільств", – зазначив він.

Одночасно він заявив, що "наразі не час для самозаспокоєності, оскільки проблеми залишаються". "Зміцнення демократії, боротьба з корупцією, захист верховенства права, гарантія вільних ЗМІ та боротьба з дезінформацією – це важливі та гідні битви, які нам потрібно вести й перемагати разом", – сказав Мішель.

Шарль Мішель поінформував, що ЄС має намір інвестувати у країни "Східного партнерства" понад два мільярди євро.

"Наш новий пропонований порядок денний підкріплений амбітним економічним та інвестиційним планом. Він мобілізує понад два мільярди євро. Ці інвестиції вплинуть на суспільство", – заявив він.

Водночас президент Євроради запевнив, що фундаментальні цінності "залишаться наріжним камінням нашого майбутнього партнерства: права людини, верховенство права, управління та демократична підзвітність, гендерна рівність та підтримка молоді".

З його слів, це є умовою підтримки з боку ЄС. "Ми можемо побудувати мир, стабільність і процвітання лише разом, зміцнюючи нашу співпрацю. Ми готові підтримати всі ініціативи, які створюють велику синергію між партнерами і регіональної співпраці. Попереду у нас багато роботи", – наголосив Мішель.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що піоритетами України у проекті Європейського Союзу "Східне партнерство" є модернізація кордонів, цифрова трансформація та енергоефективність.

"Саме в такому контексті ми розглядаємо пріоритети "Східного партнерства" після 2020 року і економічний та інвестиційний план за результатами саміту. Для нас особливе значення мають три флагманські ініціативи цього плану. Перша – це модернізація пунктів пропуску та інфраструктури на кордонах", – почав Зеленський.

Зі слів Президента, важливим є також укладання угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з країнами Європейського Союзу та розширення мережі спільних пунктів на кордонах.

Друга ініціатива, за словами Володимира Зеленського, стосується цифрової трансформації та ІТ-інфраструктури. Він нагадав, що портал державних послуг "Дія", яким уже користується понад 11 мільйонів українців, вивів Україну в лідери цифрових послуг.

Зеленський додав, що практичним результатом на цьому шляху було б скасування плати за роумінг між ЄС і партнерами. "Україна як ніхто готова до повної інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС", – зазначив Президент.

"Енергоефективність і воднева енергетика – це третя ініціатива, яка має важливе значення для України та її енергетичної безпеки. Наступного року ми розпочнемо "Велику термомодернізацію" – плануємо утеплити тисячі будинків, шкіл, лікарень. Україна готова стати лідером у розвитку водневої енергетики. Це дозволяє отримати повну енергетичну незалежність та досягти кліматичної нейтральності", – сказав Зеленський.