Україна висилає російського дипломата у відповідь на провокації зі співробітником консульства.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на провокацію із затриманням і висилкою українського консула у Санкт-Петербурзі вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві впродовж 72 годин залишити територію нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Як зазначено у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, на тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії.

"Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення", – заявив він.

Речник МЗС наголосив, що такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною.

"У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня", – резюмував Ніколенко.

У суботу тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу оголосили про небажаність перебування в Росії консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Речник МЗС Олег Ніколенко поінформував, що напередодні російські правоохоронці затримали на кілька годин українського дипломата. ФСБ Росії стверджує, що Олександр Сосонюк займався отриманням закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Заступник голови МЗС Євгеній Єнін назвав прізвище російського дипломата, котрий мусить виїхати із України, – Черніков.

"Старший дипломат – це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков. Ми вже почули певний шантаж з російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон грата співробітника нашого посольства в Москві. Цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатіє є ніякою не дипломатією, а продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні, і ми все чудово бачимо на прикладах", – розповів Єнін в етері телеканалу "Україна 24".

Заступник голови МЗС заявив про те, що український дипломат став жертвою провокації.

"Відповідна людина зателефонувала нашому консулу і попросила про особисту зустріч за кавою. Після цього почала діставати з сумки якісь незрозумілі диски. Після цього наш консул лише встиг сказати: припиніть цю провокацію. І тут же був затриманий... Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації – у такий спосіб ми додатково зможемо перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", – прокоментував Єнін.