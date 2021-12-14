Путін домагається від Заходу перемовин з питань безпеки.

Передовсім шеф Кремля хотів би заблокувати просування НАТО на Схід.

Саулі Нійністе ы Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін за останні дні звернувся вже до кількох лідерів західних держав зі закликом провести спільну конференцію з питань ґлобальної безпеки. Ця вимога раніше пролунала під час віртуального американсько-російського саміту, під час телефонної розмови Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном. У вівторок, 14 грудня, російський президент звернувся з аналогічною вимогою до фінського колеги Саулі Нійністе (Sauli Niinistö) під час телефонату. Про це повідомляє офіційний сайт Кремля. Передовсім Росії йдеться про юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО на Схід та нерозміщення поблизу її кордонів ударних озброєнь.

У розмові з Нійністе Путін, як завжди, поскаржився на Україну і заявив про важливість міжнародних перемовин з питань безпеки. «Російський президент зазначив, зокрема, що українська влада, порушуючи мінські домовленості, все більш явно робить ставку на силові методи, у тому числі використовуючи на Донбасі важкі озброєння та ударні безпілотні апарати. У зв'язку з цим Володимир Путін знову наголосив на необхідності невідкладного запуску переговорів зі США та НАТО для вироблення міжнародно-правових гарантій безпеки нашої країни, що виключають подальше просування Альянсу на схід та розміщення загрозливих для Росії систем зброї на території України та інших суміжних держав», – наголошується в кремлівському повідомленні.

Саулі Нійністе погодився, що такий саміт варто організувати. Він запропонував провести його до 50-річчя Наради в Гельсінкі з безпеки та співпраці в Європі. Тобто, вона мала б відбутися щойно 2025 року.

Тим часом МЗС Франції заявило, що очікує на російські пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі і має намір уважно їх вивчити. «Франція уважно вивчить пропозиції [Росії], якщо вони покликані сприяти зміцненню стратегічної стабільності в Європі та відповідають інтересам Франції, її союзників та партнерів у сфері безпеки», – заявив представник зовнішньополітичного відомства Франції.